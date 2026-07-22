«Не учите говорить, помогите мем забыть!»: что будет если весь день общаться лишь фразочками из Интернета

Некоторые современные мемы удивляют тем, что в них по задумке вообще нет никакого смысла Фото: сгенерировано нейросетью

Я не ханжа. Я застал времена, когда все писали друг другу «Превед!» и «Йа креветко», когда на каждой фотографии появлялся свидетель из Фрязино, а люди постоянно находились «пацталом». Как говорится, «я был там, Гендальф. Я был там 3000 лет назад…». Но когда люди в 2026-м кричат «сикс-севен!» это что вообще такое? То ли дело ходить и напевать «Як цуп цоп парви каридола тык паривила тиц тандула…» как в 2006-м (слова песни финской фолк-группы, завирусившейся в «нулевых»).

Ну да ладно. Вроде как тренд сейчас такой – все больше людей в Интернете замечают, что начинают общаться одними лишь мемами. Сузим и мы свой словарный запас до рекордов Эллочки-людоедки. Только вместо «Парниша» у нас будет «Сигма», а вместо «Мрак» будет «Кринж».

Будем общаться цепкими фразочками и картинками из Интернета. Заодно попытаемся понять, какую такую роль они вдруг стали играть в нашем обществе, что без них уже как-то и не обойтись.

Когда-то слово «Превед» было буквально повсюду Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕЛЯТ ЛЮДЕЙ НА «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Когда собираешься день говорить только на языке мемов быстро сталкиваешься с осознанием грустной истины – насколько же редко сейчас в реальности удается поговорить с кем-нибудь на улице. Не чисто механически, а прямо, чтобы разговор был. Общение ушло в виртуальную сферу вместе с покупками еды, одежды и бытовой техники, а также c работой.

Сначала будто герой Александра Панкратова-Черного идешь по улице, приставая к прохожим. Только спрашиваешь не «Где находится нофелет», а «Пэпэ, шнейне, фа, ВТФА», ожидая ответной реакции. А получаешь лишь испуганный взгляд или «Чего-чего?». Ну да мем может старый просто? По Сетям он стал гулять еще в начале года – миллион лет с точки зрения Интернета. Но и актуальное не находит отклика в повседневной жизни. На вопрос женщины-кондуктора в трамвае, оплачен ли проезд, я отвечаю:

- Шестьдесят семь. Ну в смысле сикс… севен.

Мем этот популярен, но реакции не вызывает никакой. Только пассажирка на сиденье рядом говорит «Это 20-й», явно подумав, что я запрыгнул в первый попавшийся вагон чисто наудачу. Впрочем, а чего я ожидал? Этот мем понять вообще довольно сложно. Легенда о его происхождении гласит, что два года назад один американский рэпер выпустил трек, где в припеве повторялись эти самые цифры. Потом кто-то стал накладывать его музыку на короткие ролики со спортсменами и все заверте…

Когда тебе почти 40 и ты пытаешься весь день говорить с помощью мемов, ощущаешь себя, как Стив Бушеми из этого мема, вопрошающий «Как дела, молодежь?» Фото: сгенерировано нейросетью на основе кадра из сериала «30 Rock»

Но происхождение его на самом деле не так важно. Суть мема «67» в том, что у него нет сути, как позже объяснил мне лингвист, профессор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Максим Кронгауз.

- Мем «67» это очень интересное явление. Он один из тех, что вообще лишены значения, - говорит Максим Кронгауз. – С ним можно сравнить русское слово «чиназес». Оно тоже лишено смысла, но менее популярно. Это любопытный мем, который произносится ради шутки, ради того, чтобы окружающие спрашивали: «А что это значит?». В ответ люди смеются, потому что это не значит ничего. Но если человек задает вопрос, то он показывает, что не посвящен в ситуацию.

Ради эксперимента на работе произношу слово «чиназес» вслух. Ох, видели бы вы, что началось! Коллеги моложе 30 сразу наполнились восторгом. Кто-то даже дополнил фразу:

- О! Чиназес! Сюда – воскликнул коллега. Именно так полностью звучала оригинальная мемная фраза в завирусившемся ролике одного блогера. С этим странным словом он брал в руки денежную стопку, явно выражая радость.

А вот те коллеги, кто ближе к 40, напротив, хмурили брови и спрашивали «Это что вообще такое?». Получилось, что одно слово в мгновение ока возвело бетонную стену в сплоченном, сработавшемся коллективе.

- Вообще одна из главных функций мема это определение «свой-чужой», - объясняет Максим Кронгауз. - Кто смеется – тот свой. Кто спрашивает, тот чужой. Мемы фиксируют разрыв между поколениями. Но молодые люди стремятся к этому разрыву. Мем просто стал удобным инструментом. Но и внутри поколения мемы выделяют определенную группу людей. Так, например советские интеллигенты в свое время любили цитировать строчки из Булата Окуджавы. Это тоже был инструмент определения своей группы внутри поколения.

ОБЩЕНИЕ ТОЛЬКО МЕМАМИ – ПУГАЮЩИЙ ФАКТ

Но разделение это одно. С мемами происходит сейчас другая интересная штука – по данным исследования Brand Analytics, мемы превратились в защитный механизм, помогающий укрыться от тревоги. Причем речь не только о словах, которыми можно общаться на улице, но и о смешных картинках и видеороликах. Видео с пингвином, который несмотря ни на что одиноко идет к горе в Интернете превратили в символ эмоционального выгорания и попытку найти свой путь. А в роликах с маленькой обезъянкой-сиротой Панчем, искавшей защиты у плюшевой игрушки, которую он считал мамой, люди увидели свой страх быть отвергнутыми и остаться в одиночестве.

Панч в 2026 году растрогал весь Интернет своей историей Фото: REUTERS

Такими мемами общаться можно только в мессенджерах, когда хочется выразить глубокие чувства, но не хватает слов. Аналогично можно просто написать «я в тильте», когда ощущаешь бессилие, когда все идет не по плану (Термин пришел из Покера. Это состояние, когда теряешь контроль и совершаешь глупые ошибки).

Но все же полноценного диалога из одних лишь образов и коротких фраз не построишь. Мы пытались. Обязательно тебя спрашивают «Что за пингвин?» или «Уволиться собрался?». Приходится словами дописывать контекст.

- Если мы общаемся только с помощью мемов, то это тревожный и отчасти пугающий факт. Потому что это ограничение общения, - сказал Максим Кронгауз. – Но вполне можно общаться с их помощью не прекращая более глубокого и содержательного разговора. И конечно мем имеет игровую природу. В этом смысле одна из его не главных и нелингвистических функций состоит в том, что он поднимает настроение.

В общем, с тревожностью мемы действительно способны помочь. Но говорить с их помощью целый день, если честно, просто невозможно. Да, если ты среди «своих» они откликнуться как-то на то, что ты скажешь. Но это будет одна короткая эмоция. А дальше уж излагай мысль, как полагается – на великом и могучем русском языке.

Мемы с одиноким пингвином, идущим к горе, стали очень популярны в начале 2026 года Фото: сгенерировано нейросетью

А ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ - МЕМ?

Термин очень старый. Его придумал эволюционный биолог Ричард Докинз еще в 1976 году. Об этом он написал книгу «Эгоистичный ген».

- Согласно трактовке Ричарда Докинза, мем — это единица передачи некоторой культурной информации. С этой точки зрения мемом может быть все что угодно: слова, выражения, картинки, - объясняет лингвист, учитель филологии СУНЦ УрФУ Екатерина Пирожок. - С точки зрения лингвистики мем ближе всего к фразеологии, потому что это устойчивое выражение. Например, «сикс-севен». К тому же, за определенным набором слов закреплен определенный культурный контекст. Мем — это и народное явление. Зачастую его авторство трудно установить, и поэтому он сближается с фольклорными единицами. Еще некоторые люди не обладают большим словесным репертуаром для обозначения чувств. Человек может не знать, как его эмоция называется литературно, и сказать «я кринжую». И хорошо, что при помощи мемов можно высказаться!

Словно живые существа, мемы размножаются, распространяясь от одного человека к другому, проходят через естественный отбор и видоизменяются. В итоге каждый день могут появляться сотни мемов, но лишь единицы становятся известны на весь мир.

- Важная характеристика мема – экспансия. Он должен завоевывать пространство, завоевывать наши головы, - уточняет лингвист Максим Кронгауз. - Самые долгоиграющие мемы существуют в активной фазе не дольше года. При этом некоторые из них сохраняются в истории и в памяти, как «Превед». А общение людей в чатах исключительно стикерами и гифками я бы не назвал полноценным новым языком. Это скорее некий способ эмоциональной коммуникации, как на вечеринке, когда вы обмениваетесь с собеседником звуками и междометиями.

ВОПРОС РЕБРОМ

Мемы обедняют нашу речь, превращая людей в Эллочку-людоедку? Или это нормальная языковая экономия?

- Инструментами языковой экономии являются не мемы, как таковые, а вообще клише. Это действительно такой незатратный способ коммуникации, - объясняет лингвист Максим Кронгауз. - Когда у нас нет глубоких мыслей или глубоких чувств, мы используем заготовки. Мемы в принципе тоже могут использоваться также, но это не их основная функция. Другой вопрос, насколько это влияет? Здесь все зависит от масштаба и от вашей погруженности в это явление. Если вы разговариваете только мемами, или используете их в большом количестве, то конечно вы сужаете употребление других средств. И в этом смысле когнитивные способности могут ослабиться. Но если вы используете их два раза в день, то никакого влияния ни на какие способности это не оказывает.

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