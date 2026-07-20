Niletto и Тимати стали хедлайнерами фестиваля «Энергия РМК». Фото: Алексей БУЛАТОВ/Даниил ОПАРИН

Названы новые имена хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге. 1 августа на фестивале «Энергия РМК», который стал частью праздничной программы, выступят Niletto, Тимати, K-Maro и Vonamour.

Певец из Екатеринбурга Niletto прославился благодаря хитам «Любимка» и «Если тебе будет грустно». Еще большую популярность ему принес трек «На Родину», фит с Лешей Свиком и Олегом Майами «Не вспоминай», а также фит с Джиганом и Севиль «Худи».

Рэпер Тимати последний раз выступал в Екатеринбурге аж в 2018 году. Исполнитель прославился благодаря хиту «В клубе», который вышел в 2006 году. В списке его популярных хитов также: «Не сходи с ума», «Баклажан» и «El Problema».

Еще одним приятным сюрпризом для гостей фестиваля станет появление на сцене канадского певца K-Maro. Под его хиты «Let's Go» и «Femme Like U» зажигает не одно поколение. Певец собирает стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке.

Vonamour прославился авторскими переработками известных треков и своими собственными композициями. Среди самых популярны: ремикс «Кукла», записанный совместно с «Дискотекой Аварией», фит с Zivert «Слезы», «Кошка», а также ремикс на песню «Широка река» Надежды Кадышевой.

Кроме того, на фестивале «Энергия РМК», который будет проходить 1 и 2 августа в квартале «Архангел Михаил», горожан ждут зрелищные спортивные соревнования и развлекательные площадки.

Стартует праздник с открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» при участии хора Сретенского монастыря. Далее гостей ждут международные турниры по баскетболу 3×3 и мини футболу, шоу по кикбоксингу и турниры по единоборствам.

На площадках фестиваля пройдут соревнования по паделу с участием спортсменов из Аргентины и Испании, состязания в «РМК Экстрим» по самокату, скейтборду и BMX, выставка легендарных гоночных автомобилей, встречи с известными спортсменами, мастер классы, зоны для детей и другие активности.

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