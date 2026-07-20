Северный вектор – первый шаг сделан: Андрей Бургарт подал заявление в Избирательную комиссию

Фото: пресс-служба ЛДПР Екатеринбурга

«Первый шаг к защите Уральского Севера сделан», — лаконично сообщил в своём Telegram-канале предприниматель Андрей Бургарт, уточнив, что подал документы в Избирательную комиссию по Серовскому одномандатному округу в качестве кандидата в депутаты Госдумы от ЛДПР.

Этот округ — один из крупнейших в Свердловской области по площади: он охватывает не только сам Серов, но и удалённые промышленные города — Краснотурьинск, Североуральск, Ивдель, а также десятки посёлков, разбросанных на сотни километров друг от друга. Климат здесь суровый, близкий к субарктическому, зимние морозы нередко достигают минус сорока, а дорожное сообщение между населёнными пунктами осложнено из за лесов и болот.

По мнению Бургарта, подходы к региональной политике требуют пересмотра. «Уральский Север — одна из важнейших опор российской промышленности. Здесь тяжелее климат, больше расстояния и сложнее жизнь. Но это не значит, что люди должны получать меньше внимания. Россия — это не только Москва и Екатеринбург. Города и поселки Севера заслуживают особой заботы, защиты и справедливого отношения», — заявил представитель ЛДПР.