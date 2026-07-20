Пожар произошел в ночь на 18 июля. Фото: СУ СК по Свердловской области

В Свердловской области во время пожара скончалась пара пенсионеров и их сын. Трагедия произошла в ночь на 18 июля в селе Курки (Артинский район). В этот день семья из четырех человек отмечала день рождения.

- После празднования трое членов семьи ушли отдыхать в дом, а четвертый родственник остался ночевать в бане. Под утро именно этот мужчина заметил возгорание на веранде дома, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.

В пожаре погибли три человека. Фото: СУ СК по Свердловской области

Мужчина пытался спасти родственников и самостоятельно потушить пожар, однако у него не получилось, - пламя перекинулось на фасад дома. На место приехали спасатели МЧС. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Во время тушения огня были обнаружены три тела. Причина возгорания - аварийный режим работы электропроводки.

- Погибшими оказались 69-летний мужчина, его 65-летняя жена и их 37-летний сын. Пожилые супруги являлись пенсионерами, их сын официально трудоустроен не был. Все они характеризовались удовлетворительно, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным СУ СК по Свердловской области, члены семьи скончались от воздействия высокой температуры и отравления угарным газом. Сейчас возбуждено уголовное дело по 3 части 109 статьи УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Также проводятся необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, осуществлен осмотр места трагедии.