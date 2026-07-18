В честь Дня металлурга в Верхней Пышме сыграли 32 свадьбы

День города и День металлурга – это два праздника, которые неразрывно связаны в Верхней Пышме. Автор фото: администрация ГО Верхняя Пышма

День металлурга и День города в Медной столице Урала отметили фестивалем-конкурсом «Совет да любовь!», темой которого стали свадьбы.

Открыли фестиваль глава городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов, сенатор Александр Высокинский, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов, советник директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Алексей Смирнов и директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский.

–– День города и День металлурга – это два праздника, которые неразрывно связаны в Верхней Пышме. Несмотря на то, что город активно развивается в различных сферах, металлургия всегда остается главным драйвером и локомотивом экономики. Один из главных показателей развития города – это то, что средний возраст горожан снижается, Верхняя Пышма молодеет. Я уверен, что эта тенденция сохранится и дальше. Очень почетно, что Верхняя Пышма – это «Город трудовой доблести», поэтому сегодня мы обязательно вспоминаем металлургов, которые ковали Победу в годы Великой Отечественной войны, –– отметил глава городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.

За прошедший год в Верхней Пышме семейный союз заключили 2000 пар, серебряную свадьбу отпраздновали 99 пар, а золотую — 70, в «красивые» даты поженились 840 пар, и сегодняшний день не стал исключением. Почетные гости и заведующая отделом ЗАГС Ольга Муратовских поздравили новобрачных Николая и Алину с регистрацией брака, молодоженам вручили свидетельство о браке и подарки.

Продолжил праздник флешмоб хореографических коллективов Дворца культуры «Металлург». Он стал идеальным стартом и задал нужный ритм всему дню.

–– Праздники – День металлурга и День города – объединяют нас, помогая по-особенному ощутить любовь к родному городу, к малой родине, где мы родились и живём, где растут наши дети, находится наш отчий дом и где мы трудимся. Именно поэтому настроение в эти дни такое радостное, –– подчеркнул директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский.

В фестивале-конкурсе «Совет да любовь!» выступили 32 творческие команды предприятий и организаций городского округа. Коллективы представили свои номера в пяти номинациях: профессиональная, волшебная, кинематографическая, оригинальная и национальная свадьбы.

Продолжил праздник флешмоб хореографических коллективов. Автор фото: администрация ГО Верхняя Пышма

В номинации «Профессиональная свадьба» было необходимо отразить особенности профессиональной деятельности участников. Зрители увидели свадьбу капитана воздушного судна, железнодорожников, парильщика, кузнеца, доярки и тракториста, металлурга и крановщицы.

Перед участниками номинации «Волшебная свадьба» стояла задача представить торжество в жанре сказки, мифа или вымышленных миров и событий. Так, гости побывали на свадьбе Дюймовочки и эльфа, Алисы в Стране чудес, Шрека и Фионы, Мухи-Цокотухи, древнегреческих богов, а также на царской свадьбе по мотивам «Сказки о царе Салтане». Последнюю представили специалисты управления проектных работ, закатив «пир на весь мир»: князь Гвидон вел под венец Царевну-Лебедь в сопровождении ткачихи с поварихой, сватьи бабы Бабарихи, тридцати трех богатырей с дядькой Черномором и даже затейницей Белочкой.

Кинематографические свадьбы представили семь участников. Они представили сцены из фильмов «Горько», «Пять невест», «12 стульев», «Свадьба в Малиновке». А одна из команд объединила фрагменты из разных фильмов в единую свадебную историю.

Оригинальные свадьбы сыграли шесть команд. Можно было побывать на спортивной, ковбойской, пиратской свадьбах, ретро-свадьбе и свадьбе в стиле 90-х.

В фестивале-конкурсе «Совет да любовь!» выступили 32 творческие команды. Автор фото: администрация ГО Верхняя Пышма

Зрелищными были выступления в номинации «Национальная свадьба». Одна команда перенесла зрителей в самое сердце Сибири на бурятскую свадьбу. Другая мастерски воссоздала атмосферу чукотской свадьбы — зрители стали свидетелями древнего таинства. Старинный татарский обряд продемонстрировали специалисты технического контроля. Команды думы и общественной палаты представили мордовскую свадьбу.

Фестиваль был таким ярким и зажигательным, что четыре его участника решились на предложении руки и сердца. Своим возлюбленным сделали предложение Никита Пипченко, Кирилл Быков, Никита Козелов и Алексей Первин.

Кульминацией фестиваля стал общий танец конкурсантов, ставший символом творческого единства. В этот день в Манин парке организовали детские игровые программы, выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы от верхнепышминских предпринимателей, можно было сделать красочные фотографии в фотобудке. Перед гостями выступили кавер-группы «Лимонад» и «Фонетика».