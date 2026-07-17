В Екатеринбурге в аварии с Porsche пострадала мать и трое детей

Автомобили столкнулись на улице Владимира Высоцкого. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 17 июля произошла авария на улице Владимира Высоцкого. Около дома № 50 столкнулись автомобили Hyundai и Porsche. В аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

По предварительным данным, 60-летний водитель Porsche ехал по улице Высоцкого. Мужчина на премиальном внедорожнике не уступил дорогу Hyundai. За рулем которого сидела 39-летняя женщина. Вместе с ней в салоне были три ребенка.

- В аварии телесные повреждения различной степени тяжести получила водитель Hyundai и трое детей. Это были девочка 13 лет, мальчики 10 лет и 3 года. Дети находились на заднем сиденье, - рассказали в ведомстве. – На момент аварии все были пристегнуты. Детей перевозили в удерживающих устройствах. Всех пострадавших увезли в больницы.

Пострадавших увезли в больницы. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Были установлены личности участников ДТП, а также опрошены очевидцы. Проводится административное расследование по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ.