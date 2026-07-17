«Попросили родителей не поднимать шум»: на Среднем Урале в детсаду обрушился потолок

Родителей воспитанников просили помочь с ремонтом Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камышловском городском округе в детском саду №2 рухнул потолок. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова написала об этом в своем канале.

- Руководство учреждения, судя по сообщениям в СМИ, попыталось замять инцидент, - сообщает Яна Лантратова. - Детей из помещений даже не эвакуировали. Сотрудники сами спешно убирали обломки, а родителей воспитанников попросили «не поднимать шум» и помочь с ремонтом.

В свою очередь, Яна Лантратова направила запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову. Она настаивает на том, чтобы надзорное ведомство провело тщательную проверку.

Яна Лантратова заявила, что держит ситуацию на контроле месте со своей коллегой из Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Она подчеркнула, что ремонт в детсадах должен проводиться исключительно профессионалами.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по поводу ситуации в свердловском детсаду. Следственные органы региона уже завели уголовное дело.