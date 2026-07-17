Рейсы из Екатеринбурга в Сухум вылетают по средам и воскресеньям Фото: Алина ЛИТВИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из Екатеринбурга в Сухум начали летать прямые рейсы. Авиасообщения между городами не было больше 30 лет, а с 1 июля 2026 года рейсы начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Для туристов это означает, что больше не нужно лететь до Сочи, а затем несколько часов добираться до границы на автомобиле или поезде.

ЗНАКОМСТВО С АБХАЗИЕЙ

Возвращение рейсов стало возможным благодаря восстановлению аэропорта имени Владислава Ардзинбы в Сухуме. Воздушная гавань не принимала пассажирские самолеты с 1993 года и вновь открылась 1 мая 2025 года. Перелет из Екатеринбурга в Сухум займет 3 часа 40 минут.

- Курорты Абхазии давно пользуются популярностью у уральцев. Многие годы туристы добирались сюда через Сочи, и спрос на это направление оставался стабильно высоким. Теперь путешествие станет значительно проще и комфортнее, - считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Аэропорт Сухума открыли в 2025 году Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Абхазию часто называют Страной души. Небольшая республика привлекает путешественников сочетанием моря, горных пейзажей, древней истории и кавказского гостеприимства. Отдых в стране по-прежнему обходится дешевле, чем на многих популярных российских курортах Черноморского побережья. Так, например, ночь в гостевом доме стоит от 1,5 тысячи рублей, обед в кафе - от 300 рублей, а большинство экскурсий - от 600–850 рублей.

Один из древнейших городов Кавказа

Знакомство с республикой обычно начинают со столицы. Сухум считается одним из древнейших городов Кавказа, его история насчитывает 2510 лет. Здесь античные памятники соседствуют с уютными кафе, пальмовыми аллеями и старинными особняками. Главное место для прогулок - набережная Махаджиров. Здесь расположены Морской вокзал, драматический театр, ботанический сад и знаменитая кофейня «Брехаловка», которая давно стала одним из символов города. Кофе здесь по традиции варят на песке, а чашка напитка стоит около 100 рублей.

Продолжить знакомство с местной кухней лучше на Центральном рынке Сухума. Здесь продают домашний сулугуни, специи, мед с горных пасек, орехи, свежие фрукты и знаменитую чурчхелу. Если пройти немного дальше от входа, ее можно купить примерно за 100 рублей, тогда как в туристических местах цена может достигать 250 рублей.

Рынок Сухума - самый большой в Абхазии Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Озеро Рица - визитная карточка страны

Пожалуй, главная природная достопримечательность республики — озеро Рица. Оно расположено в горах на территории Рицинского национального парка и ежегодно привлекает тысячи туристов. Однако впечатляет не только само озеро, но и дорога к нему. По пути путешественники проезжают Юпшарский каньон, Голубое озеро с необычным бирюзовым оттенком воды, горные реки, водопады и смотровые площадки. Летом на Рице можно арендовать катамаран и увидеть окрестности с воды. Стоимость прогулки составляет около 500 рублей.

Летом на Рице можно покататься на катамаранах Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Новоафонский монастырь

Еще одна точка, без которой редко обходится путешествие по Абхазии, - Новый Афон. Небольшой город на берегу Черного моря известен сразу несколькими достопримечательностями, главная из которых - Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь. Его основали монахи со Старого Афона в Греции в конце XIX века. Комплекс с золотыми куполами возвышается на склоне Иверской горы и считается одним из крупнейших православных монастырей Кавказа. Отсюда открывается панорамный вид на побережье и город. Вход на территорию монастыря бесплатный.

Вход на территорию Новоафонского монастыря бесплатный Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Чайные плантации

Чай в Абхазии выращивают уже почти два столетия. В советские годы республика была одним из центров чайного производства, а сегодня семейные хозяйства постепенно возрождают старые плантации. Во время экскурсии туристам рассказывают, как выращивают и собирают чай, показывают производство, а затем приглашают на дегустацию. При желании можно самостоятельно собрать чайные листья и принять участие в мастер-классе. Стоимость экскурсии составляет около 1500 рублей с человека.

В Абхазии сейчас стараются возродить чайное производство Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Город-призрак Акармара

Тем, кто предпочитает необычные маршруты, стоит отправиться в Акармару - бывший шахтерский поселок недалеко от Ткуарчала. После войны большая часть жителей покинула город, а пустующие дома постепенно скрыла растительность. Сегодня Акармару называют одним из самых атмосферных мест Абхазии. Неподалеку находятся радоновые источники, куда приезжают ради отдыха и восстановления сил. Посещение комплекса обойдется в 300 рублей для взрослых и 150 рублей для детей.

Раньше в Акармаре работали угольные шахты Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Что попробовать в Абхазии

Отдельная причина приехать в республику - местная кухня. Практически в каждом кафе можно попробовать мамалыгу, хачапури-лодочку, шашлык, домашние сыры, аджику, копченое мясо и свежую форель. Цены здесь также приятно удивляют: в местных кафе и традиционных апацхах цены остаются вполне доступными. Так, мамалыга с сыром обойдется примерно в 180–320 рублей, хачапури-лодочка - в 250–350 рублей, а порция шашлыка - около 500 рублей. Полноценный обед с горячим блюдом и напитком обычно стоит 500–800 рублей на человека

Абхазия сочетает в себе и высокие горы, и лазурное море Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Документы. Для въезда россиянам достаточно внутреннего паспорта. Заграничный паспорт и виза не нужны.

Валюта. В Абхазии официально используется российский рубль, поэтому менять деньги перед поездкой не придется.

Связь. Роуминг у российских операторов действует не всегда на выгодных условиях. Многие туристы покупают местную SIM-карту или пользуются Wi-Fi в гостиницах и кафе.

Вид с Новоафонского монастыря Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

Когда ехать. Купальный сезон длится с конца мая до октября. Самыми комфортными месяцами считаются июнь и сентябрь, когда нет сильной жары и большого наплыва отдыхающих.

Что привезти домой. Туристы чаще всего покупают чай, мед, аджику, специи, домашние сыры, варенье из фейхоа, чурчхелу и местные вина (Стоит отметить, что алкоголь через границу пропускают лишь в стеклянной заводской упаковке).

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