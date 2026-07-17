В Алапаевске прошло шествие благотворительной акции «День Белого цветка»

В Алапаевске утром 17 июля прошло торжественное шествие участников благотворительной акции «День Белого Цветка» Фото: Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество

В пятницу, 17 июля, мероприятия Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» были продолжены в Алапаевске. В 1918 году, на следующую ночь после гибели царской семьи в Екатеринбурге, здесь были убиты шесть членов дома Романовых, а также их приближенные. Среди погибших: старшая сестра императрицы великая княгиня Елизавета Федоровна и внук императора Николая I великий князь Сергей Михайлович.

В этот день в Алапаевске прошли несколько мероприятий с участием Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Участие в благотворительной акции «День Белого Цветка» приняла председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова Фото: Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество

Так, утром в Алапаевске состоялось торжественное шествие участников благотворительной акции «День Белого Цветка». В рамках него надо было пройти маршрут от музея «Напольная школа в городе Алапаевске», где в 1918 году содержались в заточении Алапаевские мученики, до Свято-Троицкого собора на Соборной площади. Участие в шествии приняла председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Добавим, что во время благотворительного праздника собирались пожертвования на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Участники акции прошли путь от «Напольной школы» до Свято-Троицкого собора на Соборной площади Фото: Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество

А в середине дня в пространстве «Напольной школы» продолжились VIII Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения «История Императорского Дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций». Они начались еще в среду 15 июля в Екатеринбурге. Тогда площадкой для чтений был мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область».

- Царская семья и Елизавета Федоровна в частности были выдающимися просветителями, - сказала на открытии чтений в Алапаевске Анна Громова. - Мы знаем, что Елизавета Федоровна с великим князем Сергеем Александровичем (супругом Елизаветы Федоровны) были покровителями Строгановского, Синодального и Музыкально-драматического училища. Кроме того, у Елизаветы Федоровны было две общины сестер милосердия: Иверская и Елизаветинская. Она сама учредила их и сама полностью устанавливала в них систему образования. В общинах была трехгодичная подготовка, а практические занятия проводили выдающиеся хирурги Москвы. По части образования нам есть чему поучиться и у Елизаветы Федоровны, и у великого князя Сергея Александровича и у императрицы Марии Александровны (мать императора Александра III). Поэтому мне кажется, что наше начало, которое мы сегодня полагаем, доброе и оно должно дать свои результаты.

Днем в Алапаевске прошла итоговая сессия VIII Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений Фото: Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество

В рамках чтений были представлены новые издания Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Так участники могли ознакомиться с путеводителем по выставке в Русском музее, посвященной 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны.

- Мы в Русском музее в течение четырех месяцев проводили эту выставку. Ее посетили более 50 000 человек, - рассказала Анна Громова. – Мария Александровна была интересна нам тем, что она выдающийся педагог и удивительная мать, которую обожали все ее восемь детей. Александр III говорил, что все доброе, что есть в нем, появилось благодаря его матери. Она была выдающейся общественной деятельницей, основательницей российского Красного Креста и всесословного женского образования. Также она продолжила дело Николая I по распространению и расширению сети епархиальных училищ для дочерей духовенства.

Добавим, что в среду 15 июля, в Екатеринбурге Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» открыл передвижную стендовую выставку, посвященную истории и традициям коронаций русских государей.

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