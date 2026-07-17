Накануне Дня металлурга в Ревде и Кировграде открыли новые социальные объекты и наградили лучших работников предприятий

В торжественных мероприятиях приняли участие, как представители власти, так и работники металлургических предприятий. Фото: Оргкомитет празднования Дня металлурга

В Ревде и Кировграде открыли новые социальные объекты, вручили награды лучшим работникам предприятий и реализовали проекты, направленные на развитие городской среды, культуры и образования.

В Ревде в торжественных мероприятиях приняли участие полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников, заместитель председателя Общественной палаты региона Мирослав Медведев, генеральный директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов и глава города Татьяна Клепикова.

Фото: Оргкомитет празднования Дня металлурга

Одним из главных событий стало открытие нового бассейна в санатории «Лесная жемчужина». Он рассчитан не только на отдыхающих, но и на всех желающих по предварительной записи. Одновременно здесь смогут заниматься до 40 человек. Для посетителей также оборудованы сауна, джакузи, массажный и медицинский кабинеты.

Еще одним важным событием стало вручение ключей от новых квартир 22 работникам Среднеуральского медеплавильного завода. Жилье предоставлено молодым специалистам и сотрудникам дефицитных профессий в рамках корпоративной программы с беспроцентной рассрочкой на 10–15 лет без первоначального взноса. Всего предприятие приобрело 67 квартир в жилом комплексе «Самоцветы».

Фото: Оргкомитет празднования Дня металлурга

Завершением благоустройства площади Победы стало открытие нового светомузыкального фонтана. Вместе с обновленным мемориалом, Вечным огнем, аллеями, озеленением и зонами отдыха площадь и парк Победы стали единым общественным пространством для жителей города.

Праздничный день завершился во Дворце культуры, где награды различного уровня получили 50 работников СУМЗа.

– Ревда – это город трудолюбивых уральских металлургов, где хранятся славные традиции отрасли и создается промышленная мощь региона. Благодарю руководство Среднеуральского медеплавильного завода за социально-ориентированный подход. Вы всегда участвуете в проектах преображения Ревды. Это не только проявление ответственности бизнеса перед обществом, но и инвестиция в будущее. Комфортная благоустроенная среда помогает привлекать и удерживать квалифицированные кадры, формировать трудовые династии, реализовывать инвестиционные проекты, - подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Фото: Оргкомитет празднования Дня металлурга

– По поручению Губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера поздравляю вас с Днём металлурга! – обратился к участникам мероприятия заместитель Губернатора Свердловской области – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов. – Для всех жителей Среднего Урала День металлурга – по-настоящему один из главных профессиональных праздников. Профессия металлурга всегда была и остается делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. Традиции «огненной профессии» передаются целыми поколениями: от деда к внуку, от отца к сыну. АО «СУМЗ» – лучшее тому подтверждение. И конечно же, Среднеуральский медеплавильный завод играет большую роль в судьбе города и людей, которые здесь живут и работают. Россия сильна Уралом, а Урал всегда был, есть и будет силен металлургами и металлургией! С праздником!

– Время летит быстро, и мы стараемся использовать каждый его миг на благо родного города. Вы сами видите, как движется вперёд производство, какие масштабные задачи удаётся решать — и всё это благодаря слаженному труду коллектива и всех заводов, работающих в Ревде. Труд — основа всего, что создано в нашем городе. Мы гордимся не словами, а делами — так было всегда, и эта традиция остаётся незыблемой. Я искренне благодарен судьбе за то, что мне довелось быть частью больших и важных дел, делить с вами все знаковые события. Ведь иметь свой дом, место, куда можно приходить всей семьёй, – это по-настоящему ценная жизненная ступень, – отметил генеральный директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.

Фото: Оргкомитет празднования Дня металлурга

В Кировграде главным событием стало открытие нового Центра культурного развития. В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, министры регионального правительства, руководство Горнозаводского управленческого округа и муниципалитета.

В новом центре разместились выставочный зал, VR-зона, коворкинг, студия звукозаписи, кабинеты для занятий творчеством, библиотека и современный кинозал. Реализовать проект помогло партнерство региона и металлургических предприятий, которые профинансировали подготовку проектной документации и часть дополнительных работ.

Во время рабочей поездки глава региона также ознакомился с развитием Кировградского филиала колледжа имени И.И. Ползунова, где благодаря сотрудничеству с промышленными предприятиями созданы современные лаборатории и учебные классы, а в этом году капитально отремонтировано общежитие на 140 мест. Колледж стал одним из участников федерального проекта «Профессионалитет».

Отдельной частью программы стали торжественные собрания на предприятиях — в филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» и на Кировградском заводе твердых сплавов. Денис Паслер вручил государственные награды передовикам производства.

- Многофункциональный Центр культурного развития в Кировграде – объект, который очень ждали горожане. Новое учреждение станет базой для 10 творческих клубов. Но я уверен, что на этой площадке будут собираться кировградцы самых разных возрастов и каждому найдется занятие по душе. А общежитие Кировградского филиала Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова – первое отремонтированное в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Благодарю металлургов за участие в реализации этих двух важных социальных проектов, которые созданы для молодежи и будущего Кировграда. Поздравляю всех специалистов отрасли с наступающим праздником, спасибо за ваш нелегкий труд! - сказал губернатор Денис Паслер.

– Наша главная задача — чтобы молодёжь оставалась в родном городе. Для этого важно создавать условия для комфортной жизни и создания семей. Молодёжная организация в Кировграде очень сильная: ребята сами предложили идею центра, написали концепцию и активно участвовали в разработке проекта — вплоть до проработки наполнения каждого кабинета. Сегодня мы открываем этот многофункциональный центр — он будет полезен и детям, и молодёжи. Новый корпус общежития тоже важен: он решит проблему с жильём для ребят из посёлков и других регионов (например, из Челябинской области или Пермского края) и откроет им больше возможностей для получения качественного образования в нашем городе, - отметил глава Кировграда Александр Оськин.

— Мы встречаем наш главный праздник с хорошими результатами: все плановые показатели достигнуты, предприятие работает стабильно и ритмично. Продолжаем заниматься модернизацией производства, реализовывать различные программы, в том числе социальные, – отметил директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин. – И я уверен, что все намеченные цели будут достигнуты, потому что мы работаем сплоченно, как одна команда, на общий результат. Очень ценю вклад каждого работника в наше общее дело. Благодарю за добросовестный труд, самоотдачу и преданность профессии металлурга. Желаю ветеранам, трудовому коллективу, нашим заводчанкам и всем жителям Кировграда крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! С праздником, дорогие коллеги, с Днем металлурга!