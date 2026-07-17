Выдры Лилия и Роза выступили в роли предсказателей Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чемпионат мира по футболу 2026 близится к своему завершению. Осталось провести матч за третье место Франция – Англия, который состоится в ночь с воскресенья на понедельник в полночь по московскому времени. И финал Испания – Аргентина. Матч стартует 19 июля в 22:00 (по мск времени).

Пока аналитики пытаются вычислить победителя, свои прогнозы сделали азиатские бескоготные выдры из Екатеринбургского зоопарка.

Выдры предсказали исход финала Чемпионата мира по футболу

Для Лили и Розы поставили две кормушки, на каждой установили флаги стран, которые прошли в финал: Аргентина и Испания. В кормушки опустили любимое лакомство выдр – куриные сердечки. По правилам предсказания, Чемпионат мира выиграет та страна, чья кормушка опустеет быстрее.

Долго ждать фанатам не пришлось. Как только угощение оказалось в миске, оба зверька кинулись обедать. Лилия и Роза запрыгнули к кормушке Испании, и быстро, буквально за пару секунд, справились с тремя куриными сердечками. Выдры настолько обрадовались такому перекусу, что даже уронили кормушку в воду.

Лишь после этого питомцы Екатеринбургского зоопарка переметнулись к кормушке Аргентины. Болельщики Испании, пришедшие на шоу, единогласно решили, что матч закончится со счетом 3:0.

- Наши выдры в роли предсказателей выступили первый раз. Раньше «экстрасенсами» выступали и капуцины, и ежи, и лемуры. Случались как точные предсказания, так и ошибочные, - рассказывает начальник научно-просветительского отдела Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова. – Чемпионат мира по футболу достаточно громкое событие, кроме того, это удобный повод привлечь внимание людей к этим замечательным животным.

Команда зоопарка решила, что молодые, активные и озорные выдры прекрасно справятся со своей задачей. И не прогадали. После того, как питомцы наелись, то сразу принялись играть друг с другом.

Лилия и Роза относятся к виду самых маленьких выдр в мире. В длину они достигают немного меньше одного метра, а весят до пяти с половиной килограммов. Очаровательные создания обитают в пресных водоемах Малайзии, Индонезии, Южного Китая, Тайланда, Южной Индии, и на Филиппинах. Питаются моллюсками, крабами, улитками, лангустами, лягушками.

Узнать, оказались ли правы Лилия и Роза можно будет 19 июля. Финальный матч главного события в мире футбола пройдет на стадионе «Метлайф-Стэдиум» в Нью-Йорке. Начало в 22:00 по московскому времени.

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