Мошенник требовал с подростка видео. Фото: пресс-служба СК России

В Свердловской области 17-летнего подростка обвиняют в диверсии на железной дороге (пункт «а» части 2 статьи 281 УК РФ). Как сообщает следствие, в начале июня 2026 года он согласился совершить поджог после общения с мошенником в социальных сетях.

- В этих целях он прибыл на Свердловскую железную дорогу в черте города Екатеринбург, где совершил поджог двух релейных шкафов, выполняющих функции регулирования движения поездов, а также иного железнодорожного имущества, - пояснили в пресс-службе СК России.

На Среднем Урале подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге Видео: пресс-служба СК России

После этого подросток скрылся. Однако правоохранителям оперативно удалось установить его личность и задержать. Как рассказал обвиняемый, мошенник требовал с него видео.

- По указу мошенников мне нужно было купить лом-гвоздодер. Мне сказали купить перчатки. Как только я подошел к месту, мошенник сказал мне брать монтировку. В конце концов он начал на меня орать, потому что не мог увидеть, что я сделал. У меня сел телефон, - пояснил подросток.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Сейчас следователи совместно с сотрудниками ФСБ и транспортной полиции устанавливают соучастников и обстоятельства преступления. На месте были проведены обыски и проверки показаний. Назначены судебные экспертизы.