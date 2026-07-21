Во время урагана погиб 74-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 20 июля в Заречном (Свердловская область) пронесся сильный ураган. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, скорость ветра достигала 18 метров в секунду, шел сильный дождь и гроза. В пяти населенных пунктах МО нарушилось электроснабжение, упали 30 деревьев. В СНТ погиб 74-летний мужчина.

Ураган уронил 30 деревьев в Заречном МО Фото: читатель «КП».

В Свердловской области ураган повалил 30 деревьев Видео: читатель "КП"

Как рассказали «КП-Екатеринбург» соседи погибшего, все произошло в СНТ «Мир». Пенсионер пошел закрывать сарай, но на него упало дерево. От полученных травм мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

- По данному факту организована процессуальная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выполняются иные мероприятия, по итогам которых произошедшей трагедии будет дана надлежащая правовая оценка, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Судя по фото, которыми делятся очевидцы, от упавших деревьев пострадали машины, дома.

У местной жительницы Елены пострадали две машины Фото: читатель «КП».

- В этом СНТ живет моя подруга Елена. Сразу после урагана я поехала к ней. У нее пострадали два автомобиля, также упало дерево на хозяйственную постройку во дворе. На нескольких участках забор согнулся всмятку, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Яна. - Приезжала полиция, зафиксировали помятые авто. Сотрудники МЧС пилили деревья до темноты.

В МЧС отметили, что к ликвидации последствий были привлечены 19 человек, 6 единиц техники. На данный момент аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено.