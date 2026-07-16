В Екатеринбурге расширят территорию популярного парка в Верх-Исетском районе

Сейчас в парке ведутся строительные работы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге продолжают благоустраивать парки, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Программа ФКГС стартовала в 2017 году, и уральская столица участвует в ней неизменно каждый год.

Так, к середине лета 2026 года, обновлена почти половина парка 50-летия ВЛКСМ в Юго-Западном микрорайоне. В 2024 году за благоустройство этой территории проголосовали более 100 тысяч екатеринбуржцев. Поэтому с 2025 года здесь ведутся масштабные работы.

- Благоустройство продолжается. Та часть, где завершены работы, открыта для горожан. Здесь установлены маты, сделаны покрытия, жители активно пользуются детскими и спортивными площадками, - рассказывает заместитель директора Департамента благоустройства Виктор Юровицкий.

Сейчас в парке 50-летия ВЛКСМ идет второй этап работ Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По его словам, зимой завершился первый этап работ. Помимо прогулочных дорожек протяженностью более километра, детских площадок и ворктаут-зон, создана площадка для выгула собак, высажено почти 400 деревьев и столько же кустарников.

В той части парка, которая временно закрыта для прогулок, ведутся работы по благоустройству дорожек, устанавливается освещение и система видеонаблюдения. В планах завершить установку покрытия. По словам Виктора Юровицкого, на благоустройство такого большого парка, площадью около 14 гектар, потребовалось порядка 500 миллионов рублей.

- Работа ведется в плановом режиме, подрядная организация определена одна на весь срок реализации. По контракту, полное завершение работы, включая оплату и все приемки, это конец 2027 года. Но, безусловно, подрядная организация делает все возможное, чтобы завершить его пораньше, - говорит Виктор Юровицкий.

Часть территории открыта для прогулок Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Параллельно идет обновление территории возле ТРЦ «Радуга Парк». Это пространство благоустраивает девелопер Forum совместно с мэрией. После того, как строительные работы будут завершены, территория парка вырастет с семи до девяти гектаров. Появятся новые прогулочные зоны и высажено более 100 деревьев.

- На территории парка будут созданы новые места для отдыха, открывающие интересные, красивые видовые точки. И отдельно появится большая площадка с игровым комплексом, который будет привлекать детей и их родителей, - сообщил директор проекта Павел Казанцев.

В парке возле ТРЦ "Радуга Парк" ведутся работы там, где ранее была неблагоустроенная территория Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На данные работы потребовалось 300 миллионов рублей. По его словам, данная часть территории у «Радуга Парка» будет открыта для посетителей до конца текущего года. Кроме того, застройщик благоустроит улицу Зоологическую, а также спроектирует новую, которая соединит Волгоградскую с Зоологической.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru