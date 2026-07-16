Один погиб, четверо пострадали: в Большом Истоке водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и влетел в Ford

В поселке Большой Исток 15 июля в 23:30 произошло смертельное ДТП с четырьмя пострадавшими. Как выяснили сотрудники свердловской Госавтоинспекции, возле дома №49 по улице Ленина 41-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и влетел в Ford Focus.
- Водитель ВАЗ-21093 не обеспечил постоянный контроль за движением. От полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Пассажир, 38-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести доставлен в реанимационное отделение ГБ №36 Екатеринбурга, - пояснили в ведомстве.
В Ford Focus пострадали водитель, 23-летняя пассажирка и 7-летняя девочка. Последняя находилась в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности.
Водителем Ford оказался 26-летний житель Большого Истока. Ранее он уже 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв. Состояние водителя ВАЗ определит химико-токсикологическая экспертиза.
Автоинспекторы опросили очевидцев и осмотрели место трагедии. По факту ДТП было назначено расследование.