Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2026 16:39

«Николая I короновали крестом, спасшим Петра I»: в Екатеринбурге рассказали, как восходили на престол русские цари

Особенности коронования русских государей показали на выставке в Екатеринбурге
Данил СВЕЧКОВ
Выставка подробно рассказывает о коронационных торжествах в России Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Выставка подробно рассказывает о коронационных торжествах в России Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В среду, 15 июля, в Екатеринбурге открылась стендовая выставка «История и традиции Священного Коронования русских Государей. Век XIX. К юбилеям коронационных торжеств. 1826. 1856.1896». Ее подготовили сотрудники Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско – Сергиевское просветительское общество».

- Основной посыл выставки в том, что мы должны гордиться своей историей, мы должны гордиться тем, что мы россияне, - рассказала на церемонии открытия Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда. – И в Год единства народов России на этой выставке каждый найдет часть, посвященную истории своего народа.

Сувениры, которые дарили гостям во время коронации Николая II

Сувениры, которые дарили гостям во время коронации Николая II

Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый стенд на выставке рассказывает об особенностях проведения коронаций в России. Материалы охватывают период от XV до конца XIX века – от Рюриковичей до Романовых. А уникальные фотографии показывают, как, например, выглядела праздничная иллюминация Московского Кремля в мае 1896 году во время коронации Николая II и какие сувениры тогда дарили гостям на память: пряник, кружки, платки и посуда фабрики Кузнецова. Также выставка раскрывает много интересных нюансов проведения коронаций

- Николая I, например, короновали старинным крестом, который спас Петра I во время Полтавской битвы, - отметила Анна Громова. – Дело в том, что во время сражения в этот крест попала пуля. И после этого он стал считаться спасителем Петра.

Праздничная иллюминация Московского Кремля в 1896 году

Праздничная иллюминация Московского Кремля в 1896 году

Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что в этот же день в Екатеринбурге проходили VIII Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения «История Императорского Дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций». С докладами выступили ученые, историки, архивисты, а также представители музейного сообщества столицы.

Императорская чета в Центрально павильоне на Ходынском поле в 1896 году

Императорская чета в Центрально павильоне на Ходынском поле в 1896 году

Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в пятницу, 17 июля, уже в Алапаевске состоится презентация новых изданий Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея «Дом Романовых и Урал»

- Перед вами передвижная выставка. Но есть еще и другая форма – предметные выставки. В них участвуют более 20 музеев, - говорит Анна Громова. – Например, в 2025 году у нас была выставка, посвященная 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Это совершенно удивительная женщина по всем направлениям своей деятельности. На выставке было представлено около 500 экспонатов. Другая выставка у нас проходила с декабря прошлого года по июнь 2026-го. Она посвящена государственной политике императора Александра III – его военным реформам, возрождению военно-морского флота, строительству железных дорог, присоединению новых территорий, образованию новых нефтедобывающих и рудодобывающих регионов. Все эти аспекты и много другого было представлено в путеводителе по нашей выставке.

Добавим, что выставку можно посетить в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область».

Выставка работает в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область».

Выставка работает в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область».

Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП