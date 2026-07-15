«Николая I короновали крестом, спасшим Петра I»: в Екатеринбурге рассказали, как восходили на престол русские цари

Выставка подробно рассказывает о коронационных торжествах в России Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В среду, 15 июля, в Екатеринбурге открылась стендовая выставка «История и традиции Священного Коронования русских Государей. Век XIX. К юбилеям коронационных торжеств. 1826. 1856.1896». Ее подготовили сотрудники Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско – Сергиевское просветительское общество».

- Основной посыл выставки в том, что мы должны гордиться своей историей, мы должны гордиться тем, что мы россияне, - рассказала на церемонии открытия Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда. – И в Год единства народов России на этой выставке каждый найдет часть, посвященную истории своего народа.

Сувениры, которые дарили гостям во время коронации Николая II Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый стенд на выставке рассказывает об особенностях проведения коронаций в России. Материалы охватывают период от XV до конца XIX века – от Рюриковичей до Романовых. А уникальные фотографии показывают, как, например, выглядела праздничная иллюминация Московского Кремля в мае 1896 году во время коронации Николая II и какие сувениры тогда дарили гостям на память: пряник, кружки, платки и посуда фабрики Кузнецова. Также выставка раскрывает много интересных нюансов проведения коронаций

- Николая I, например, короновали старинным крестом, который спас Петра I во время Полтавской битвы, - отметила Анна Громова. – Дело в том, что во время сражения в этот крест попала пуля. И после этого он стал считаться спасителем Петра.

Праздничная иллюминация Московского Кремля в 1896 году Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что в этот же день в Екатеринбурге проходили VIII Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения «История Императорского Дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций». С докладами выступили ученые, историки, архивисты, а также представители музейного сообщества столицы.

Императорская чета в Центрально павильоне на Ходынском поле в 1896 году Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в пятницу, 17 июля, уже в Алапаевске состоится презентация новых изданий Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея «Дом Романовых и Урал»

- Перед вами передвижная выставка. Но есть еще и другая форма – предметные выставки. В них участвуют более 20 музеев, - говорит Анна Громова. – Например, в 2025 году у нас была выставка, посвященная 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Это совершенно удивительная женщина по всем направлениям своей деятельности. На выставке было представлено около 500 экспонатов. Другая выставка у нас проходила с декабря прошлого года по июнь 2026-го. Она посвящена государственной политике императора Александра III – его военным реформам, возрождению военно-морского флота, строительству железных дорог, присоединению новых территорий, образованию новых нефтедобывающих и рудодобывающих регионов. Все эти аспекты и много другого было представлено в путеводителе по нашей выставке.

Добавим, что выставку можно посетить в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область».