Новые трамваи выйдут в первую очередь на маршруты в ЖБИ и Академический районы Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург 15 июля прибыла первая партия новеньких, трехсекционных трамваев 71-639 «Кастор». Уже завтра,16 июля, все десять вагонов выйдут на линию.

В первую очередь, как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, «Касторы» начнут ходить на ЖБИ. Частично новые трамваи обновят состав на маршруте №13 и №16.

С 1 августа трамвай №16 начнет ходить в Академический район, который также является одним из самых густонаселенных районов, в которых создается большая транспортная нагрузка. Еще часть вагонов заменит устаревшие трамваи на маршруте №6 и №18.

- Совсем недавно мы с вами закрыли вопрос обновления 100 % троллейбусов, и теперь одно из самых важных направлений - замена трамваев. В Екатеринбурге самый большой после Москвы парк, а технику в таких объемах в последний раз закупали больше сорока лет назад. Несмотря на все трудности и сложности, мы приобрели 50 трехсекционных трамваев, - рассказал глава региона Денис Паслер.

Пока в Екатеринбург приехали 10 "Касторов" Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

До конца года в Екатеринбург приедут остальные 40 вагонов. При поступлении всех 50 трамваев, их распределят на маршруты № 8, 14 и 15.

Прибывшие низкопольные трехсекционные «Касторы» произвели на «Усть-Катавском вагоностроительном заводе». Они такие же, как и те, что были закуплены в прошлом году.

Вместительные вагоны вмешают около 200 пассажиров Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трамваи, длиной около 25-ти метров вмещают до 260 пассажиров. Вагоны оснащены климат-контролем, разъемами для зарядки смартфонов, местами для граждан с ограниченными возможностями и мультимедийными экранами. Масштабное обновление транспорта в уральской столице проводится с 2024 года. Тогда стартовала транспортная реформа.

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