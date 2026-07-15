Тайны древних скал и вековые сосны: как прошел финал конкурса РГО для педагогов «Лучший наставник в походе»

Дружным отрядом идем по тропе мимо трехсотлетних сосен и краснокнижных растений. Наконец-то выглянуло солнце, хотя еще недавно от дождя не было спасения. Дети то и дело опережают взрослых, и засыпают их вопросами о названиях ягод и кустарников.
Так начался первый день финала всероссийского конкурса «Лучший наставник в походе». Его уже второй год проводит Русское географическое общество. В природный парк «Оленьи ручьи» в самом сердце Среднего Урала приехали более 80-ти учеников московской школы №709 и 12 педагогов со всей страны, а также экспертная группа РГО. Несколько дней наставники будут учить ребят понимать и читать язык природы. Вместе с ними в поход отправилась и «Комсомолка».
О КОНКУРСЕ
Идея конкурса родилась в прошлом году и сегодня он проходит по личному распоряжению президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Задач много. Это и желание познакомить ребят с удивительными местами России, сформировать у них бережное отношение к природе и изучить лучшие практики туристско-краеведческой деятельности.
- Вместе с членами Русского географического общества мы обсуждали структуру конкурса: как можно друг друга оценивать, как построить процесс. Старались сделать так, чтобы каждый педагог нашел для себя свой жанр, - говорит член Оргкомитета и жюри, директор гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов.
Конкурс проводится в нескольких номинациях. «Однодневное путешествие», когда ребята проходят намеченный маршрут и параллельно учатся. В этот раз, например, изучали деревья и искали следы древних людей. «Многодневное путешествие» – поход, но уже с ночевкой в лесу. В номинации «Полевой лагерь» исследования проходят недалеко от базового лагеря. В этом году добавилась номинация «Урок путешествия». Учителя географии проводят урок на природе.
Заявок тоже поступило намного больше: 554 заявки из 58-ми регионов.
ИДЕМ В ПОХОД
- Мы назвали конкурс «Лучший наставник в походе», потому что делаем акцент именно на походной деятельности. Участвуют и учителя географии, и те, кто работают в дополнительном образовании, - рассказывает член Оргкомитета, председатель Свердловского отделения РГО, завкафедрой УрГПУ Ольга Гурьевских. – Когда я была школьницей, наши учителя географии часто водили нас в походы. И мы всегда этого очень ждали. Надеваешь огромный рюкзак и отправляешься в путешествие. Наверное, именно поэтому у нас три выпускника стали учителями географии (смеется).
Сегодня Русское географическое общество возрождает эти традиции. В том числе и благодаря таким конкурсам.
- Оценивая номинантов, мы смотрим не просто на содержательную, образовательную часть. Важно взаимодействие с детьми, насколько наставник может заразить своей любовью к путешествиям, его умение открыть глаза ребенку на этот мир, - объясняет Ольга Гурьевских.
ЗНАКОМСТВО С ДИКОЙ ПРИРОДОЙ
Каждый раз место проведения финала новое. В прошлом году был Байкал. В этом – природный парк «Оленьи Ручьи» на Урале.
- Чтобы успешно провести конкурс, нужно, чтобы была хорошая команда и интересный регион. При отборе любой площадки анализируется привлекательность ландшафтов, геокультурное пространство, - говорит Ольга Гурьевских.
Правда в этот раз Свердловская область встретила хмурой погодой. Но ведь и такое в походах случается, и к этому надо быть готовым. Ночевка в палатке под проливным дождем - романтика, не иначе. А потом полевая кухня: вроде бы простая каша на молоке с бутербродами. Но до чего вкусная! И сразу после завтрака поход к скалам величественных форм.
- Это первый поход из цикла трех однодневных походов. Цель – выявить и поощрить педагогов, наставников, учителей, которые, несмотря на все сложности, занимаются организацией походов с ребятами. География — это наука, которую невозможно понять, не увидев воочию землю, не потрогав горные породы, не увидев лису, которая хочет зайти в палатку, - с улыбкой объясняет член Ученого совета РГО, заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ Алексей Наумов.
Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Организовать поход даже со взрослыми бывает непросто. А здесь 86 школьников. Есть ребята, которые не совсем хорошо ориентируются в лесу или не понимают, как нужно вести себя на горной тропе.
- Во время наших путешествий наши подопечные этому всему учатся. Городские дети живут в искусственной среде, перемещаются на общественном транспорте. А здесь их дом – это палатка под открытым небом, маршрут, который надо пройти, несмотря на зной и дождь. И не просто пройти, а сделать некоторую работу, обсудить это с педагогом. Для ребенка важно приобщиться к походной жизни, именно вдали от дома они учатся быть самостоятельными и работать в команде.
ИДЕМ ПО МАРШРУТУ
Протяженность маршрута шесть километров. По правилам конкурса, финалисты знакомятся с детьми в процессе похода. Во главе нашего небольшого отряда была Елена Кочергина, педагог дополнительного образования из города Радужный. После считалочки и шутливой зарядки знакомство состоялось успешно.
Первая остановка возле трехсотлетней сосны. Ученые предполагают, что дерево даже старше Екатеринбурга. Ребята проводят эксперимент: сколько понадобится школьников, чтобы обнять дерево. Ответ удивит - шесть.
Дальше путь лежит к карстовому провалу. Он образовался сотни миллионов лет назад, когда Уральские горы поднялись из древнего моря. Сложно представить, что когда-то здесь плескались древние морские существа. Сейчас карстовые провалы подчинил себе лес. Но воображение школьников разыгралось не на шутку.
Дух захватывает на вершине скалы Светлой. Она словно страж долины наблюдает здесь за порядком. С нее открывается вид на реку Сергу. После ливней ее воды особенно бурные. А в окружении хвойного леса и густого тумана пейзаж вырисовывается сказочный.
Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Не менее удивительны Целующиеся скалы: две каменные возвышенности разделяет небольшое ущелье и со стороны кажется, будто двое влюбленных тянутся друг к другу. Но поцелуй навсегда застыл камнем.
Уходить не хотелось, но впереди нас ждал Дыроватый камень, который сильно похож на пьющую воду лошадь, и стоянка древнего человека. В 80-х ученые обнаружили культурные слои возрастом 14-15 тысяч лет. Это были следы костровищ, каменные орудия и кости древних животных. Пробравшись в пещеру, ребята живо начали обсуждать быт человека тех далеких времен.
Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП
ВПЕРЕДИ ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Насытившись впечатлениями, команда вернулась в лагерь. Но и тут нас ждало много интересного. Из Нижнего Новгорода приехал Михаил Чириков, правнук писателя Евгения Чирикова. Он рассказал о мореплавателе, первооткрывателе, помощнике Витуса Беринга в Первой и Второй Камчатских экспедициях Алексея Чирикова. Ребята узнали о загадочных тайнах, которые окутывают экспедиции, и его приключениях. Вечер закончился душевными песнями под гитару у костра. Все остались довольны.
- Природа России разнообразна и открыта для посещения. «Зеленый класс» позволяет детям познакомиться с географией разных регионов, отточить походные навыки. И наши ребята ради этого сюда и приехали, - поделился впечатлениями член Ученого совета РГО, заведующий кафедрой экономической и социальной географии имени академика РАО В. П. Максаковского географического факультета Московского педагогического государственного университета Александр Лобжанидзе. – Для наставников это тоже не просто прогулка, это учебная активность, во время которой каждый открывает для себя что-то новое. Дети настолько вовлекаются в процесс, что потом еще долго вспоминают этот опыт.
Финал конкурса завершился 13 июля. Имена победителей станут известны в конце августа. Награждение состоится в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге. В будущем организаторы такого масштабного события надеяться привлечь еще больше учителей со всей страны к участию, чтобы показать детям еще множество волшебных мест нашей необъятной родины и напомнить, что нельзя изучать географию только по страницам учебников.
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