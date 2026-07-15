Тайны древних скал и вековые сосны: как прошел финал конкурса РГО для педагогов «Лучший наставник в походе»

Дети изучали природу Среднего Урала. Фото: Мария Беспалова

Дружным отрядом идем по тропе мимо трехсотлетних сосен и краснокнижных растений. Наконец-то выглянуло солнце, хотя еще недавно от дождя не было спасения. Дети то и дело опережают взрослых, и засыпают их вопросами о названиях ягод и кустарников.

Так начался первый день финала всероссийского конкурса «Лучший наставник в походе». Его уже второй год проводит Русское географическое общество. В природный парк «Оленьи ручьи» в самом сердце Среднего Урала приехали более 80-ти учеников московской школы №709 и 12 педагогов со всей страны, а также экспертная группа РГО. Несколько дней наставники будут учить ребят понимать и читать язык природы. Вместе с ними в поход отправилась и «Комсомолка».

О КОНКУРСЕ

Идея конкурса родилась в прошлом году и сегодня он проходит по личному распоряжению президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Задач много. Это и желание познакомить ребят с удивительными местами России, сформировать у них бережное отношение к природе и изучить лучшие практики туристско-краеведческой деятельности.

- Вместе с членами Русского географического общества мы обсуждали структуру конкурса: как можно друг друга оценивать, как построить процесс. Старались сделать так, чтобы каждый педагог нашел для себя свой жанр, - говорит член Оргкомитета и жюри, директор гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов.

Конкурс собрал вместе педагогов со всей страны и школьников из Москвы. Фото: Мария Беспалова

Конкурс проводится в нескольких номинациях. «Однодневное путешествие», когда ребята проходят намеченный маршрут и параллельно учатся. В этот раз, например, изучали деревья и искали следы древних людей. «Многодневное путешествие» – поход, но уже с ночевкой в лесу. В номинации «Полевой лагерь» исследования проходят недалеко от базового лагеря. В этом году добавилась номинация «Урок путешествия». Учителя географии проводят урок на природе.

Заявок тоже поступило намного больше: 554 заявки из 58-ми регионов.

ИДЕМ В ПОХОД

- Мы назвали конкурс «Лучший наставник в походе», потому что делаем акцент именно на походной деятельности. Участвуют и учителя географии, и те, кто работают в дополнительном образовании, - рассказывает член Оргкомитета, председатель Свердловского отделения РГО, завкафедрой УрГПУ Ольга Гурьевских. – Когда я была школьницей, наши учителя географии часто водили нас в походы. И мы всегда этого очень ждали. Надеваешь огромный рюкзак и отправляешься в путешествие. Наверное, именно поэтому у нас три выпускника стали учителями географии (смеется).

Финалисты конкурса знакомились со школьниками прямо перед походами. Фото: Мария Беспалова

Сегодня Русское географическое общество возрождает эти традиции. В том числе и благодаря таким конкурсам.

- Оценивая номинантов, мы смотрим не просто на содержательную, образовательную часть. Важно взаимодействие с детьми, насколько наставник может заразить своей любовью к путешествиям, его умение открыть глаза ребенку на этот мир, - объясняет Ольга Гурьевских.

ЗНАКОМСТВО С ДИКОЙ ПРИРОДОЙ

Каждый раз место проведения финала новое. В прошлом году был Байкал. В этом – природный парк «Оленьи Ручьи» на Урале.

- Чтобы успешно провести конкурс, нужно, чтобы была хорошая команда и интересный регион. При отборе любой площадки анализируется привлекательность ландшафтов, геокультурное пространство, - говорит Ольга Гурьевских.

В перерывах между походами дети закрепляли пройденный материал. Фото: Мария Беспалова

Правда в этот раз Свердловская область встретила хмурой погодой. Но ведь и такое в походах случается, и к этому надо быть готовым. Ночевка в палатке под проливным дождем - романтика, не иначе. А потом полевая кухня: вроде бы простая каша на молоке с бутербродами. Но до чего вкусная! И сразу после завтрака поход к скалам величественных форм.

- Это первый поход из цикла трех однодневных походов. Цель – выявить и поощрить педагогов, наставников, учителей, которые, несмотря на все сложности, занимаются организацией походов с ребятами. География — это наука, которую невозможно понять, не увидев воочию землю, не потрогав горные породы, не увидев лису, которая хочет зайти в палатку, - с улыбкой объясняет член Ученого совета РГО, заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ Алексей Наумов.

Путь шел прямо вдоль скал Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Организовать поход даже со взрослыми бывает непросто. А здесь 86 школьников. Есть ребята, которые не совсем хорошо ориентируются в лесу или не понимают, как нужно вести себя на горной тропе.

- Во время наших путешествий наши подопечные этому всему учатся. Городские дети живут в искусственной среде, перемещаются на общественном транспорте. А здесь их дом – это палатка под открытым небом, маршрут, который надо пройти, несмотря на зной и дождь. И не просто пройти, а сделать некоторую работу, обсудить это с педагогом. Для ребенка важно приобщиться к походной жизни, именно вдали от дома они учатся быть самостоятельными и работать в команде.

ИДЕМ ПО МАРШРУТУ

Протяженность маршрута шесть километров. По правилам конкурса, финалисты знакомятся с детьми в процессе похода. Во главе нашего небольшого отряда была Елена Кочергина, педагог дополнительного образования из города Радужный. После считалочки и шутливой зарядки знакомство состоялось успешно.

Первая остановка возле трехсотлетней сосны. Ученые предполагают, что дерево даже старше Екатеринбурга. Ребята проводят эксперимент: сколько понадобится школьников, чтобы обнять дерево. Ответ удивит - шесть.

Дальше путь лежит к карстовому провалу. Он образовался сотни миллионов лет назад, когда Уральские горы поднялись из древнего моря. Сложно представить, что когда-то здесь плескались древние морские существа. Сейчас карстовые провалы подчинил себе лес. Но воображение школьников разыгралось не на шутку.

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Дух захватывает на вершине скалы Светлой. Она словно страж долины наблюдает здесь за порядком. С нее открывается вид на реку Сергу. После ливней ее воды особенно бурные. А в окружении хвойного леса и густого тумана пейзаж вырисовывается сказочный.

Целующиеся скалы разделяет лишь небольшой разрез Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не менее удивительны Целующиеся скалы: две каменные возвышенности разделяет небольшое ущелье и со стороны кажется, будто двое влюбленных тянутся друг к другу. Но поцелуй навсегда застыл камнем.

Уходить не хотелось, но впереди нас ждал Дыроватый камень, который сильно похож на пьющую воду лошадь, и стоянка древнего человека. В 80-х ученые обнаружили культурные слои возрастом 14-15 тысяч лет. Это были следы костровищ, каменные орудия и кости древних животных. Пробравшись в пещеру, ребята живо начали обсуждать быт человека тех далеких времен.

Ребята изучали пещеры, в которых останавливались древние люди Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дыроватый камень особенно понравился школьникам Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВПЕРЕДИ ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Насытившись впечатлениями, команда вернулась в лагерь. Но и тут нас ждало много интересного. Из Нижнего Новгорода приехал Михаил Чириков, правнук писателя Евгения Чирикова. Он рассказал о мореплавателе, первооткрывателе, помощнике Витуса Беринга в Первой и Второй Камчатских экспедициях Алексея Чирикова. Ребята узнали о загадочных тайнах, которые окутывают экспедиции, и его приключениях. Вечер закончился душевными песнями под гитару у костра. Все остались довольны.

- Природа России разнообразна и открыта для посещения. «Зеленый класс» позволяет детям познакомиться с географией разных регионов, отточить походные навыки. И наши ребята ради этого сюда и приехали, - поделился впечатлениями член Ученого совета РГО, заведующий кафедрой экономической и социальной географии имени академика РАО В. П. Максаковского географического факультета Московского педагогического государственного университета Александр Лобжанидзе. – Для наставников это тоже не просто прогулка, это учебная активность, во время которой каждый открывает для себя что-то новое. Дети настолько вовлекаются в процесс, что потом еще долго вспоминают этот опыт.

Школьники остались в восторге от путешествий. Фото: Мария Беспалова

Финал конкурса завершился 13 июля. Имена победителей станут известны в конце августа. Награждение состоится в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге. В будущем организаторы такого масштабного события надеяться привлечь еще больше учителей со всей страны к участию, чтобы показать детям еще множество волшебных мест нашей необъятной родины и напомнить, что нельзя изучать географию только по страницам учебников.

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