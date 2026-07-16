Жизнь важнее: студентам напомнили о приоритете безопасности на производстве

Фото: Евгений Поторочин

Вопросы охраны труда и промышленной безопасности сегодня остаются критически актуальными для всех без исключения отраслей промышленности. Именно поэтому Группа Синара вынесла эту тему в фокус внимания на международной выставке ИННОПРОМ и провела креативную лабораторию для студентов, подчеркивая, что создание по-настоящему безопасной среды требует объединения опыта профессионалов и свежего, инновационного взгляда молодого поколения.

Фото: Евгений Поторочин

Стереотип, что в промышленности риск – это часть работы уже давно не актуален. В Группе Синара уверены: ни один выполненный план не стоит здоровья человека. В компании теме промышленной безопасности уделяют абсолютный приоритет. На выставке ИННОПРОМ-2026 Группа Синара запустила креативную лабораторию «Промышленная безопасность и охрана труда», участниками которой стали студенты Уральского федерального университета, Уральского государственного горного университета и стипендиаты компании. Для них были подготовлены реальные производственные кейсы, основанные на актуальных задачах предприятий. Работа прошла в формате проектной сессии: участники анализировали исходные данные, выявляли узкие места, предлагали меры по минимизации рисков и решения, ориентированные на повышение уровня защищённости персонала.

«Мы разрабатывали программу «Безопасность – мой выбор». «Наша идея проста: перевести технику безопасности на язык личных мотивов сотрудников», – объясняет Ксения Киппер, студентка второго курса УГГУ. – Вместо штрафов честно показывать реальные последствия нарушений: травмы, инвалидность, сломанные жизни. Каждый сотрудник должен осознать: правила защищают его собственную жизнь и его семью».

Фото: Евгений Поторочин

Команды студентов представили четыре концепции для повышения культуры безопасности на предприятиях. Их решения объединили современные технологии, психологию и аналитику данных.

Первая команда сделала ставку на формирование устойчивых ежедневных привычек. В их арсенале – экспресс-проверки, интуитивная визуальная навигация на производствах и элемент здорового соревнования между подразделениями.

Второй коллектив предложил перенести в охрану труда принципы геймификации и коротких форматов: за знания сотрудники будут получать баллы, которые можно обменять на бонусы.

Третья группа обратилась к технологиям виртуальной реальности. VR-инструктажи и наглядные симуляции последствий нарушений призваны сформировать у персонала личные, осознанные принципы безопасности.

Четвертая команда разработала предиктивную аналитическую систему. Она на базе различных данных, включая погодные условия, уровень усталости сотрудников, степень износа оборудования и средств индивидуальной защиты, позволит контролировать риски и предупреждать чрезвычайные ситуации еще до их возникновения.

Эксперты оценили свежий взгляд ребят на вопросы безопасности, отметив, что будущие инженеры предложили не просто красивые идеи, а реальные рабочие инструменты. «Эти решения можно адаптировать под реальное производство, – отмечает эксперт лаборатории, руководитель направления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды компании «СТМ-Сервис» Станислав Белинский. – Для студентов это был однозначно полезный опыт. Такое погружение в процесс показало молодым людям, что безопасность на производстве является приоритетом и критически важна. Уверен, что они будут это учитывать и в обучении, и в своей дальнейшей работе».

Фото: Евгений Поторочин

В Группе Синара отмечают, что формат креативной лаборатории позволяет опытным специалистам увидеть свежий взгляд на реальные производственные задачи и корректировать работу с сотрудниками. Традиционные стандарты и требования по-прежнему остаются в силе, но компания готова направлять дополнительные ресурсы в современные подходы, чтобы говорить с молодым поколением на одном языке. «Тема промышленной безопасности и охраны труда очень важна для нас, – подчеркнул генеральный директор Группы Синара Виктор Леш. – Наша задача в этом направлении – формировать устойчивые модели безопасного поведения, которые станут безусловной нормой. И поэтому нам был интересен взгляд молодежи на эту задачу без рамок и ограничений. В ходе креативной лаборатории мы отметили тренды нового поколения. Этот опыт показал, что и начинающие специалисты разделяют наш принцип «нулевой травматизм достижим».