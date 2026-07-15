Телефонов нет, могли уйти в деревню к бабушке: на Урале пропали двое братьев – их ищут больше суток

Днем 15 июля стало известно, что детей нашли живыми. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Первоуральске полиция начала масштабные поиски 12-летнего Владислава и его 8-летнего брата Артема. Мальчики пропали 14 июля, когда ушли на прогулку и не вернулись. По данным полиции, дети вышли из квартиры на улице Комсомольской примерно в 13:00.

При этом мать мальчиков обратилась в полицию лишь на следующий день. Известно, что Артем и Владислав воспитываются в многодетной семье – у них есть 11-летний брат, а самому младшему всего год.

У мальчиков нет с собой телефона, но они могли взять из квартиры 5000 рублей. Одна из отрабатываемых сейчас версий – уход к бабушке в деревню Коуровку, но связи с пенсионеркой у семьи нет.

– Личный состав отдела полиции Первоуральска начальником подразделения полковником Еркином Ертысбаевым поднят по тревоге. В розыске задействовано 56 представителей МВД. Сыщики отрабатывают круг знакомых мальчишек, места их возможного нахождения, авто- и железнодорожные станции, торговые центры, – сообщил представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Приметы Владислава: рост 140 сантиметров, глаза голубые, плотного телосложения. Был одет в черную ветровку, черные спортивные штаны, белые кроссовки.

Приметы Артема: рост 128 сантиметров, худощавое телосложение, светло-голубые глаза. Был одет в синюю футболку, черные шорты и черные кроссовки.

Всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении ребят, просьба позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343)358-71-61, а также в дежурную часть ОВД Первоуральска 8 (343) 964-82-21

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По словам Валерия Горелых, пропавшие дети найдены живыми. Сейчас братьев доставляют в отдел полиции.

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