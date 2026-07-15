Мать отошла на кухню, чтобы принести дочери воды, а вернувшись, увидела, что девочка летит вниз. Фото: соцсети девушки

В Среднеуральске двухлетняя малышка выпала из окна на пятом этаже и разбилась насмерть. Трагедия случилась днем 14 июля. 20-летняя Арина К. была дома со своей двухлетней дочкой.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая девушки, незадолго до трагедии Алина опубликовала в своем канале видео, как ее дочка сидит на подоконнике.

Двухлетняя малышка выпала из окна в Среднеуральске Видео: соцсети матери

- Мама девочки просто лежала и снимала, как ее дочка сидит возле открытого окна, а через два часа девочка упала. Ее мать часто пила. Я лично видела, как девочка ходила в синяках, - рассказала знакомая семьи.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, малышка родилась в неполной семье. Мать и дочь жили в общежитии.

- Ребенок попросил попить. Мать пошла на общую кухню за водой, а когда вернулась, то увидела, что девочка летит вниз, но схватить и, тем самым, спасти ее, уже не успела. Пострадавшая погибла до приезда скорой медицинской помощи от несовместимых с жизнью травм, - рассказал полковник Горелых.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

В феврале 2026 года мать девочки привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственного ребёнка).

В Следственном комитете напоминают родителям или законным представителям детей: никогда не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым окном или балконом, отодвиньте от окон все предметы мебели, которые могут послужить детям ступенькой, установите на окна специальные блокираторы или ограничители, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.

В ведомстве также отмечают, москитные сетки не предназначены для защиты от падения, они не выдерживают веса ребенка.

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