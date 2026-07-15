Игры мировых звезд, концерт Niletto и квест для гостей: в Екатеринбурге прошел III этап Международной лиги RCC Padel

Зрителей и спортсменов поразила церемония открытия турнира. Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге состоялся III этап Международной лиги RCC Padel. Турнир, организованный Русской медной компанией, проходил с 9 по 11 июля на Падел-арене РМК. На соревнованиях выступали мировые звезды падела, а в день церемонии открытия прошли концерты Niletto и Artik & Asti. Кроме того, гостей турнира ждали другие активности и развлечения. Рассказываем, как прошло событие.

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ШОУ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

По составу участников июльский турнир можно назвать самым сильным со старта лиги. На соревнования съехались мировые звезды падела из Аргентины, Франции, Мексики, Испании и Парагвая. Впервые в нем принял участие действующий чемпион мира по паделу, 27-я ракетка рейтинга FIP Алекс Чосас.

Действующий чемпион мира по паделу в составе сборной Аргентины Алекс Чосас впервые выступил на турнире. Фото: пресс-служба РМК

9 июля прошли игры группового этапа, по результатам которых определились игроки, вошедшие в четвертьфинальные и полуфинальные игры.

10 июля определились финалисты. Но перед этим спортсменов и гостей турнира ждала торжественная церемония открытия. Она была посвящена году Уральского рока. Сначала прошел парад спортсменов, на который они вышли с детьми, затем со сцены прозвучали песни легендарной группы «Кино» в исполнении итальянского гитариста Андреа Чиарини и детского хора. Шоу покорило не только зрителей, но и самих игроков.

В завершение вечера выступили солистка группы Artik & Asti Севиль и певец из Екатеринбурга Niletto. Исполнители спели не только свои хиты, но и совместный и очень популярный трек «Худи». Под зажигательное выступление звезд танцевали не только гости арены, но и все участники турнира.

В финальный день турнира зрители узнали имена победителей. Фото: пресс-служба РМК

«ПОКОРИЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ»

В финальный день турнира зрители узнали имена победителей. Ими стали чемпион мира Алекс Чосас и Хуан Игнасио де Паскуаль. Они сражались против пары Гонсало Альфонсо и Франсиско Хиля, которые в результате занятии второе место.

В матче за третье место выступали директор международной лиги по паделу от RCC Тито Аллеманди в паре с испанцем Аймаром Гоньи против легенды падела Карлоса Даниеля Гутьерреса – трехкратного чемпиона мира – в паре с аргентинцем Максимилиано Санчесом. Бронзу турнира взяла пара Тито Аллеманди и Аймара Гоньи. Отметим, общий призовой фонд турнира составил около 8,5 миллионов рублей.

Соревнования впечатлили не только зрителей и российских спортсменов, но зарубежных звезд падела.

- Мне очень понравились российские болельщики. Я ожидал, что зрители будут несколько сдержанными, потому что, возможно, падел для них в новинку. Но в Екатеринбурге такого ощущения не было. Люди, наоборот, радовались каждому набранному очку, кричали и подбадривали нас. Это было действительно здорово. Ещё меня поразила церемония открытия. Мы никогда ничего подобного не видели, и я считаю, что постановка была невероятной, особенно то, как пели дети. Честно говоря, я очень рад быть здесь, потому что мы становимся свидетелями чего-то совершенно нового в паделе, - поделился игрок из Испании Франсиско Хиль.

Тито Аллеманди. Фото: пресс-служба РМК

- Очень здорово побывать в России. Здесь удивительные люди. Выстроить такую уникальную падел-арену – это просто невероятно. Такого в Европе уже не найти. Наши площадки постепенно устаревают. Поэтому российским игрокам повезло, что они могут тут играть, - добавляет его соперник, действующий чемпион мира по паделу в составе сборной Аргентины Алекс Чосас.

ПРОХОДИЛИ КВЕСТ И ПОЛУЧАЛИ ПОДАРКИ

Гостей арены ждали не только зрелищные игры и выступления певцов и музыкантов, но и целый квест в фойе: по паспорту падел-болельщика им нужно было пройти разные задания. В программу вошли игры на проверку реакции, разгадывание загадок, езда на велосипеде по городам стран-участников – Аргентине, Испании, Казахстану и России, где пейзажи были цифровыми, а велосипед настоящий. Пройдя все активности, гости получали призы с символикой лиги, сами кастомизировали футболки и спортивные аксессуары.

- Было очень увлекательно пройти все задания и получить в подарок вещи, которые будут ассоциироваться с этой движухой, - поделилась с «КП-Екатеринбург» одна из зрительниц Дарья.

Гостей арены ждала яркая музыкальная программа. Фото: пресс-служба РМК

На арене также были выставлены экспонаты будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания. Гости смогли разглядеть экстремальный трековый гиперкар Lamborghini Essenza SCV12, один из самых быстрых авто Duqueine D09, а также ультраэксклюзивный трековый гиперкар McLaren Solus GT. Всего за выходные Падел-арену РМК посетило более 4,5 тысяч человек.

Напомним, в 2026 году пройдет еще несколько турниров, а кульминацией первого сезона международной лиги от RCC станет мастер-финал, который пройдет в декабре.