Севиль и Niletto стати специальными гостями турнира Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Niletto и Севиль выступили на турнире по паделу в Екатеринбурге. Исполнители стати специальными гостями третьего этапа международной лиги RCC Padel.

Первой на сцену вышла солистка Artik & Asti Севиль. Певица вышла в коротком черном платье с огромным серебристым колье и черной полупрозрачной накидкой. После первой песни Севиль сбросила ее и показала зрителям зажигательные танцы.

Севиль зажгла на Падел-арене в Екатеринбурге

Севиль вышла в обворожительном образе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Вы готовы петь и танцевать? - обратилась она к зрителям.

Поклонники поддержали поддержали ее аплодисментами и радостными возгласами.

Севиль исполнила хиты «Все мимо 1», «Номер 1», «Никому не отдам», «Карма», «Гармония», «Истеричка», «Девочка, танцуй» и другие.

Певица покорила зритлей обворожительными танцами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие зрители вставали с мест, танцевали и подпевали строчкам из любимых песен.

Следом на сцену вышел Niletto. Вместе с Севиль они спели нашумевший хит «Худи».

Niletto и Севиль исполнили песню «Худи» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поклонники сразу обратили внимание, что Niletto сменил прическу и будто даже помолодел.

Niletto раскачал толпу на концерте в Екатеринбурге на Падел-арене

- Раньше у него волосы были зачезаны назад и в лаке. А теперь коротенькая сти дка как была в 2022 году. Только его подстригли как-то неровно. Он как школьник, - поделилась с «КП-Екатеринбург» зрительница.

Niletto исполнил «Любимки», «Если тебе будет грустно», «Еду я на Родину» и многие другие и расшевелил публику. Зрители встали со своих мест и танцевали вместе с певцом.

Niletto сменил прическу и сильно момолодел, по мнению зрителей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, третьий этап международной лиги RCC Padel проходит с 9 по 11 июля. 10 июля на кортах прошли четвертьфинальные и полуфинальные игры.

На соревнования в Екатеринбург съехались мировые звезды падела из Аргентины, Франции, Мексики, Испании и Парагвая. Среди них действующий чемпион мира по паделу в составе сборной Аргентины, 27-я ракетка рейтинга FIP Алекс Чосас, который впервые посетил уральскую столицу. Он выступил в паре с аргентинцем Хуаном Игнасио де Паскуалем, 58-й ракеткой в мировом рейтинге. Они сыграли против пары итальянца Дениса Перино и аргентинца Игнасио Пьотто вышли в полуфинал.

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