«Меня переполняет детский восторг»: ультрамарафонец, бегущий от Москвы до Ноябрьска, пересек Свердловскую область

Альберт Окотэтто в зале бокса в Краснотурьинске Фото: соцсети Альберта Окотэтто

Ультрамарафонец Альберт Окотэтто пробежал через территорию Свердловской области и 10 июля пересек границу Ханты-Мансийского автономного округа. Свой забег он начал 1 июня в Москве. Его задача – к августу добежать до Ноябрьска, преодолев расстояние в 3200 километров. Для этого каждый день ему надо пробегать около 55 километров.

- Буду бежать с беговой коляской, в которой будут находиться палатка, спальные принадлежности, запасная одежда, обувь, вода и припасы, - написал Альберт Окотэтто в своих соцсетях. – Стартую с нулевого километра Красной площади.

До Свердловской области Альберт Окотэтто побывал в Пермском крае Фото: соцсети Альберта Окотэтто

Границу Пермского края и Свердловской области Альберт Окотэтто пересек 1 июля. В нашем регионе он пробежал через 27 населенных пунктов, включая Лесной, Новую Туру, Новую Лялю, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск, Ивдель… В Серове Альберт Окотэтто встретился с тренером боксера Кости Цзю Владимиром Черни.

- Дело в том, что я являюсь любителем бокса. Не энциклопедическим, но что-то понимаю. И с подросткового возраста у меня на стене висел плакат с Костей Цзю, - написал Альберт. - Когда я выстраивал маршрут забега, я обрадовался, что мой путь пройдет через Серов - малую родину Константина Борисовича <…> произошло то, о чём я и мечтать не смел - я провёл вечер в компании Владимира Цезаревича и он пригласил остаться у него на ночевку! Подарил мне свою книгу с личным автографом, накормил сытным ужином, познакомил со своей семьей. Друзья, я счастлив! Детский восторг меня переполняет.

Альберт Окотэтто вместе с Владимиром Черни - тренером боксера Костю Цзю Фото: соцсети Альберта Окотэтто

На сороковой день забега, 10 июля, Альберт Окотэтто опубликовал фото, на котором он пересекает границу между Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом. Альберт Окотэтто – ненец, уроженец поселка Яр-Сале в ЯНАО. Это не первый его ультрамарафон. Например, в 2024 году он пробежал 1200 километров по дистанции «Харп - Ноябрьск». Вне спортивной жизни Альберт Окотэтто известен, как поэт и музыкант.

Ультрамарафонец бежит вместе с тележкой, в которой находятся палатка, одежда, обувь, вода и еда Фото: соцсети Альберта Окотэтто

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