Главным хедлайнером фестиваля стала группа «Моя Мишель» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже завтра, 11 июля, в Харитоновском саду в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль STEREOLETO. На двух сценах выступят 10 артистов. Помимо концертов гостей ждут игры, мастер-классы, фудкорт, а также ярмарка, где можно будет найти книги, украшения, натуральные сладости и другое. Публикуем программу мероприятия.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

С 15:00 до 15:40 – «Другой оркестр». Уральский коллектив исполнит хиты Depeche Mode, Muse, Red Hot Chili Peppers, Jamiroquai, Massive Attack и других известныъх исполнителей.

С 16:20 до 17:00 – экс-солистка «Обе Две» Катя Павлова. Певица исполнит хиты группы, а также свои новые композиции.

С 17:40 до 18:20 – Хмыров. Музыкант выпускает песни в стиле хип-хоп и рок.

С 19:00 до 20:00 – Антоха МС. Рэпер исполнит не только свои хиты, но и хиты популярной группы «Михей и Джуманджи» в рамках проекта «Михей трибьют». На сцену к нему выйдет сооснователь группы Mr. Bruce.

С 20:40 до 22:00 – «Моя Мишель». Солистка группы Татьяна Ткачук прославилась благодаря хитам «Зима в сердце», «Пташка», «Курточка» и «Ветер меняет направление».

СЦЕНА «ЗВУК»

С 14:30 до 15:00 – «Друнк». Музыканты выступают в стиле инди-рок.

С 15:40 до 16:20 – «Сукины дети». Группа из Екатеринбурга исполняет песни в стиле инди рок с отсылками на советские кинофильмы.

С 17:00 до 17:40 – UNCLE PECOS. Участники коллектива увлекаются разными жанрами: от старой американской альтернативы до русского рэпа, от панк-рока и металла до инди-фолка и классической музыки.

С 18:20 до 19:00 – «Хохма». Это яркая интерпретация актуальной волны европейского панка и брекзит-кора из Ярославля.

С 20:00 до 20:40 – «Диктофон». Музыканты в строгих костюмах ретро-рок с влиянием новой волны, старого рок-н-ролла и мерсибита.

ЗОНА ОТДЫХА «ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС»

Здесь будет будет уголок с песочницей для детей, настольный теннис и арт-объект «Дух Сада трав» Натальи Пастуховой, который был представлен в Ельцин Центре на выставке «Земля в иллюминаторе».

С 15:00 до 16:30 – Печать фотографий в технике цианотипии (фотографический процесс, который дает монохромные изображения характерного голубого оттенка). Мастер класс проводит Ольга Брезгунова – фотограф и арт директор в фэшн индустрии, куратор лаборатории в рамках выставки «Узелки моей жизни».

С 17:00 до 18:30 – Мастер-класс «Мастерская автопортрета» от Софии Грековой-Прохоренко — мультидисциплинарного художника, стипендиата Министерства культуры, члена ВТОО «Союз художников России», доцента УрГАХУ.

С 19:00 до 20:30 – Написание цветочных иероглифов и создание брелка с росписью бусин.

Для детей до 10 лет вход на фестиваль свободный. Остальные условия вы можете узнать на сайте stereoletoekb.ru.

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