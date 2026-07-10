Евгений работает врачом, ведет блог и преподает в колледже. Фото: соцсети Евгения Серкина

Врача из Екатеринбурга затравили после видео о подарках от пациентов. Евгений Серкин работал участковым терапевтом в одной из местных поликлиник и рассказывал в своем блоге о профессии.

Несколько роликов Евгений снял о подарках от пациентов. В одном из видео врач признался, что не любит, когда ему приносят «Бабаевский» шоколад.

Врача из Екатеринбурга затравили из-за видео о подарках из пациентов Видео: соцсети Евгения Серкина

«Видео носит развлекательный характер, никого не оскорбляет и не нарушает врачебную тайну», - написал под видео автор ролика. Несмотря на это, на терапевта обрушилась волна хейта.

«Дареному коню под хвост не заглядывают. Вам и этого много. Свин…», «Фу как некрасиво. Сопляк», «Как-то не комильфо оценивать подарки от пациентов», «Вы получаете зарплату за свою работу. Благодарить вас или нет – личное дело каждого человека. Вы молодые, а какие наглые… Даже если это идет в мусор, высмеивать людей, своих пациентов – не есть хорошо», - писали в комментариях.

- Комментарии были ужасные. Мне желали смерти. Я удалили посты, но к вечеру мне пришло сообщение от какой-то женщины о том, что удалить посты – мало. Она начала писать не только мне, но и моим друзьям в «ВК». Пожелала найти моих родителей и наказать меня. Она написала в Минздрав, а аппаратную президента. Меня вызвали на ковер к заведующей, объяснили, что так делать не нужно, пришлось писать объяснительную о том, что я не люблю «Бабаевский» шоколад, - рассказал в новом видео Евгений.

По его словам, сейчас он уже не работает в поликлинике. Известно, в 2023 году мужчина получил диплом и аккредитацию и устроился участковым терапевтом. В 2025 году он окончил ординатуру. Сейчас Евгений преподает в одном из местных колледжей. Поговорить с ним самим пока не удалось.

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