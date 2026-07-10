«Первые видимые результаты будут в сентябре»: в мэрии Екатеринбурга раскрыли планы о развитии метро

Сейчас в городе готовят технико-экономическое обоснование развития метрополитена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца года в Екатеринбурге будет готово новое технико-экономическое обоснование развития метрополитена. Об этом рассказал КП-Екатеринбург директор департамента строительства администрации Екатеринбурга Алексей Корюков.

- Было заказано технико-экономическое обоснование развития метрополитена города, в рамках которого будут разработаны и просчитаны пассажиропотоки, определены основные направления миграции, перемещения жителей. На основании этой работы будут определены основные направления развития метрополитена города, - рассказал КП-Екатеринбург Алексей Корюков. - Технико-экономическое обоснование в рамках муниципального контракта будет предоставлено до конца текущего года. В дальнейшем при наличии финансирования мы уже приступим к проектированию нужного направления метрополитена.

В декабре 2025 года, по данным главы Екатеринбурга Алексея Орлова, пассажиропоток уральского метро уже составлял около 160 тысяч человек в день. Это позволяет городу рассчитывать на федеральную поддержку при развитии метро Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе исследования генподрядчик будет изучать данные о движении пассажиропотоков, полученные множеством разных способов. Будет учитываться и информация о количестве пассажиров общественного транспорта, и данные с приборов, установленных на светофорах, которые определяют количество проезжающих машин, а также информация, собранная сотовыми операторами о перемещении людей.

- На сегодняшний день конкурсные процедуры по определению подрядчика уже завершены, - сказал Алексей Корюков. - Сейчас ведутся процедуры по подписанию муниципального контракта. По графику работы, я думаю, что первые результаты, видимые для администрации и для жителей города, будут примерно в сентябре.

Подрядчик проработает продление первой линии метрополитена от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финансироваться работа будет из бюджетов города и области. Как рассказал КП-Екатеринбург Алексей Корюков, технико-экономическое обоснование стоит 200 миллионов рублей.

- У нас подписано соглашение софинансирования, - объясняет Алексей Корюков. - В дальнейшем на первых стадиях проектирования предполагается точно также финансирование город-область. Само строительство метрополитена это дорогостоящее мероприятие. Для него мы будем привлекать финансирование с федерального уровня.

Также на этой неделе стало известно, что одна из новых станций метро получила рабочее название «Северная». Она разместится на первой линии после станции «Проспект Космонавтов».

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