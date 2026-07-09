Девелопер отмечен за вклад в развитие Екатеринбурга

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

На площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2026» прошла торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса «Лучший налогоплательщик-2025». Среди компаний, внесших значительный вклад в доходную часть бюджета Екатеринбурга, была отмечена компания «Синара-Девелопмент».

В этом году конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Екатеринбурга Вадима Суровцева рассмотрела заявки 21 организации из разных отраслей. Участники должны были подтвердить объем налоговых отчислений – не менее 100 миллионов рублей для крупных предприятий и не менее 5 миллионов рублей для субъектов малого и среднего бизнеса. По итогам работы предприятий в 2025 году совокупные налоговые платежи участников конкурса превысили 13,6 миллиарда рублей, а объем инвестиций в техническое перевооружение достиг 13,9 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

- Для нас большая честь быть отмеченными в числе компаний, которые напрямую влияют на развитие города и благополучие его жителей. Это признание – результат слаженной работы всей команды «Синара-Девелопмент» и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, – подчеркнула заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию «Синара-Девелопмент» Екатерина Скибицкая.

Конкурс «Лучший налогоплательщик» проводится городскими властями с 2011 года для того, чтобы поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности.