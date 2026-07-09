В Екатеринбурге партия «Новые люди» поддержит более 100 уличных музыкантов

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В разных районах города устанавливают уличные сцены, на которых выступают музыканты, солисты, танцоры и другие артисты. Во время концертов у них появляется возможность найти новую аудиторию, а у екатеринбуржцев - познакомиться поближе с городской культурой.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- В каждом городе есть люди, которые через музыку говорят о времени, настроении улиц, надеждах и тревогах своего поколения. Музыканты всегда были не просто артистами, а настоящим голосом общества - теми, кто чувствует перемены раньше других. Это объединяет самых разных исполнителей: от Фрэнка Синатры до Виктора Цоя и Егора Летова. Их творчество рождалось на улицах и превратилось в саундтреки определённых эпох. Поэтому нам важно, чтобы у талантливых ребят в Свердловской области были сцена, поддержка и возможность быть услышанными, - сказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Свердловской области Ирина Виноградова.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Концерты проекта «Голос города» будут продолжаться всё лето. Завершится сезон большим фестивалем, на котором выступят лучшие артисты.

Идея проекта «Голос города» родилась несколько лет назад в Томске. Теперь площадки, на которых могут выступить начинающие исполнители, появились по всей России, в том числе в Екатеринбурге. В прошлом году «Голос города» объединил 30 регионов и 2,5 тысячи участников. В этом сезоне организаторы планируют сделать инициативу ещё более масштабной.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- В стране тысячи молодых и талантливых артистов, которые готовы выступать на городских мероприятиях без миллионных контрактов. Это доказали участники нашего проекта «Голос города». Пора дать дорогу новым звёздам, - отметил один из лидеров партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.