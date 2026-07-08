«В зоне риска – подростки»: украинские кураторы пытаются вовлечь свердловчан в диверсии на АЗС

Иностранные кураторы пытаются вовлечь свердловчан в преступную деятельность Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области участились случаи попыток украинских кураторов вовлечь жителей в диверсии на заправках. Для этого они прибегают к шантажу, подкупу, обману или обещаниям вернуть деньги, отданные мошенникам.

Так, свердловчан вынуждают совершать поджоги АЗС, военкоматов, автомобилей, банкоматов или нанести ущерб объектам военной и социальной инфраструктуры. Потенциальных жертв иностранные спецслужбы ищут в социальных сетях, мессенджерах или онлайн-сервисах для знакомств.

- В зоне риска – подростки и лица с криминальным прошлым, - пояснили в пресс-службе Антитеррористической комиссии Свердловской области.

Кроме того, в сети злоумышленники распространяют фейковую информацию о масштабе проблем с топливом.

- Выбор АЗС в качестве целей не случаен. Подобные атаки направлены не столько на нанесение материального ущерба, сколько на информационно-психологический эффект, - отметили в комиссии.

Так, иностранные кураторы стимулируют ажиотажный спрос на топливо, чтобы посеять панику и спровоцировать автомобилистов искусственно создавать очереди на заправках.