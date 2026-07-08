Буква Ё в документах помешала: в Нижних Сергах супругам, прожившим вместе 50 лет, отказали в знаке «Совет да любовь»

Знак «Совет да любовь» в Свердловской области вручается семейным парам, прожившим вместе не меньше 50 лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Две точки над буквой «Ё» стали причиной, по которой на Урале пожилая супружеская пара не смогла получить знак отличия «Совет да любовь». Его вручают в Свердловской области тем, кто непрерывно прожил в браке не меньше 50 лет.

В Нижних Сергах на него претендовала семейная пара пенсионеров. Для этого у них было все необходимое. Полвека вместе – есть. Брак – крепкий. Детей воспитали. Но… в выдаче заслуженного знака им отказали. За помощью они обратились в прокуратуру. В ходе надзорных мероприятий выяснилась причина отказа – те самые две точки в букве «Ё». Где-то в документах они стояли, а где-то нет.

- Установлено, что уполномоченным органом было принято решение об отказе в подготовке предложения о награждении знаком отличия «Совет да любовь» в связи с выявлением существенного расхождения в написании фамилии одного из супругов, - объясняют в прокуратуре Свердловской области. – Так, в нескольких официальных документах при написании фамилии указана буква «Е», а в других – буква «Ё».

Сотрудники прокуратуры внесли представление об устранении нарушений. В итоге у супружеской пары все же появился шанс получить знак отличия.

- После вмешательства надзорного ведомства решение было пересмотрено и заявление семейной пары было согласовано, - сообщают в прокуратуре. - Необходимый пакет документов для получения регионального знака отличия «Совет да любовь» направлен губернатору Свердловской области на рассмотрение.