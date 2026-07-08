На ИННОПРОМ-2026 рассказали о создании в сжатые сроки комплекса высокоскоростных поездов

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2026» обсудили вызовы современного промышленного строительства. Ключевой темой стала реализация в Верхней Пышме на территории завода «Уральские локомотивы» проекта по возведению комплекса для производства высокоскоростных поездов. Этот опыт компании «Синара-Девелопмент» доказывает, что построить масштабный промышленный комплекс за два года - реально.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

- Чтобы построить завод за этот период, необходимо сочетание четырех ключевых факторов. Во-первых, это универсальность решений как непременное условие для радикального сокращения сроков проектирования и строительства. Во-вторых, своевременность выдачи технологических заданий, исключающая простои и ожидание. В-третьих, необходима гибкость заказчика, готового к быстрому принятию решений. И, наконец, в-четвертых, требуется партнерская работа в экспертизе, где регуляторы выступают не в роли контролера, а в качестве союзника, заинтересованного в конечном результате. Только синергия этих элементов позволяет реализовать столь амбициозный проект в сжатые сроки, - сказал первый заместитель генерального директора «Синара Девелопмент» Данил Значков.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В состав комплекса входят пять новых объектов общей площадью 67 тысяч квадратных метров: корпус для формирования компонентов кузова, корпус для проведения пусконаладки электропоездов, испытательный центр тягового привода, конструкторский центр и административный корпус. На сегодня комплекс возведен на 75%.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

- Мы доказали, что даже в условиях сложного рельефа, плотной застройки и высоких технологических требований можно реализовать масштабный промышленный проект в сжатые сроки, если грамотно выстроить процессы, опираться на сильные инженерные компетенции и слаженно работать всей командой. К концу 2026 года комплекс в Верхней Пышме будет полностью построен и станет единой экосистемой для разработки, производства и испытаний подвижного состава, – отметил Данил Значков.