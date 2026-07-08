Инженеры нового поколения строят промышленность России

На Иннопроме обсуждали, как сопоставить глобальные задачи, которые стоят перед страной, с профессиональными компетенциями людей, замотивировать будущего инженера и его наставника. Фото: Агентство развития профессионального мастерства

Какие навыки и знания нужны модераторам будущего?

Профессия инженера сегодня переживает перезагрузку: меняются технологии, подходы к работе и ожидания работодателей. Разбираемся, какие компетенции будут определять успех в ближайшие 15 лет, что замотивирует молодёжь оставаться в промышленности, как перестроить подготовку кадров и чем привлечь сегодняшних школьников.

Компетенции будущего

В следующие 10-15 лет ключевым требованием к инженеру станет способность работать на стыке дисциплин. Работодатели ищут специалистов, сочетающих технические знания с цифровыми навыками — в первую очередь уверенно владеющих САПР и инструментами на базе ИИ. При этом искусственный интеллект не заменяет инженера, а снимает рутину: помогает агрегировать данные или проектировать типовые системы, тогда как верификацию и принятие решений обеспечивает человек.

Не менее важны «мягкие» навыки — критическое мышление, работа в команде, коммуникация с разными специалистами. Как подчёркивает Мария Ёлкина, генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства, задача — «увязать в единое целое глобальные цели технологического развития в Российской Федерации и подготовки кадров для его обеспечения».

Фото: Агентство развития профессионального мастерства

Работа на всю жизнь

Инженеров удерживает в отрасли не только зарплата, но и возможность с первого дня решать реальные задачи. Предприятия всё раньше вовлекают студентов — иногда ещё на этапе абитуриентов. Участие в чемпионатах с производственными кейсами позволяет проявить себя и увидеть устройство реального производства.

Сегодня важен имидж предприятия как современного и социально ориентированного работодателя. В беседе с «КП» Мария Ёлкина поделилась, что проект «Открытая промышленность» призван показать заводы как пространства с чистым производством, передовым оборудованием и понятными карьерными траекториями. Необходимо «открыть предприятие для населения», чтобы соискатели и их семьи увидели: завод — это про технологии, профессиональный рост, стабильность и социальные гарантии.

Менять ли систему образования?

Практикоориентированный подход в подготовке инженеров позволяет выпускникам сразу включаться в решение производственных задач. Эффективный инструмент — профессиональные соревнования с реальными заданиями от бизнеса. Например, в чемпионате «Хайтек: навыки будущего» отрасль формулирует задачу, а участники соревнуются в её решении. Если в прошлом году в компетенции «Инженерный дизайн CAD» акцент был на классических САПР, то в этом добавили модуль по применению ИИ в проектировании — прямой отклик на запрос рынка.

«Похожая модель работает и в Конкурсе профессионального развития студентов инженерных вузов. У нас соревнуются студенты третьего - шестого курсов, и в основе соревнований – реальные задачи от предприятий» — комментирует директор Агентства развития профессионального мастерства.

Фото: Агентство развития профессионального мастерства

Увлечь и школьников

Профориентацию выстраивают с учётом возраста: дошкольникам предлагают игру и конструкторы, подросткам — решение реальных задач и знакомство с производствами. В рамках фестиваля «Хайтек Юниоры» ребята от 12 лет пробуют силы в решении производственных кейсов прямо на соревновательной площадке.

Агентство готово помочь предприятиям выстроить бесшовную траекторию подготовки кадров. Для этого помимо широкой линейки чемпионатов есть проект по развитию промышленного наставничества: он помогает выстроить устойчивую систему передачи опыта, подготовить руководителей и наставников к работе с молодыми специалистами и сократить время вывода новичков на производственные нормы.

- Сопоставить то, что погружено в образовательные программы, и то, что погружено в реальный сектор экономики» — ключевая задача, чтобы система подготовки кадров отвечала запросам промышленности. Только объединив усилия вузов, предприятий и профориентационных проектов, можно вырастить поколение инженеров, готовых проектировать будущее, - отмечает Мария Ёлкина.