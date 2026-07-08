Турнир RCC 25: «Белаз» защитил титул чемпиона, а Штырков забрал победу у Гаджи «Автомата»

Владислав Ковалёв и Михаил Рагозин Фото: Тимур Валитов

В минувшую субботу в Екатеринбурге прошел юбилейный турнир RCC 25 по смешанным единоборствам и кикбоксингу от Русской медной компании. Главным событием вечера стал бой чемпиона RCC MMA Владислава Ковалева «Белаза» и претендента на пояс Михаила Рагозина. Им предстояло провести пятиураундовый поединок в среднем весе. Не менее ожидаемый был со-главный бой - клетку разделили Иван Штырков и Гаджи «Автомат» Наврузов.

ОСНОВНЫЕ ПОЕДИНКИ

Турнир RCC 25 на «УГМК-Арене» стал одним из самых долгожданных спортивных событий для Екатеринбурга. На ринг должны были выйти два сильнейших бойца клуба «Архангел Михаил» - Иван Штырков и Михаил Рагозин. Первый, базовый самбист, вновь решил испытать себя в кикбоксинге и сразиться со звездой российской кулачки Гаджи «Автоматом». Второй - чтобы завоевать заветный пояс чемпиона RCC MMA в бое с действующим чемпионом лиги в среднем весе восходящей звездой Владиславом Ковалевым «Белазом».

Владислав Ковалёв и Михаил Рагозин Фото: Тимур Валитов

- В ММА есть руки, ноги, борьба. Я буду готов и подраться, и побороться. Я буду делать все возможное для победы. Не хочу доводить до судейского решения, хочу выигрывать явно, не оставляя шанса своим соперникам, - делал громкие заявления перед поединком Владислав «Белаз», еще больше подогревая интерес зрителей.

Владислав Ковалёв и Михаил Рагозин Фото: Тимур Валитов

Если же говорить в целом, то кард турнира состоял из 13 пар, в которых приняли участие бойцы из России, Казахстана, Республики Беларусь и Бразилии. В финале гран-при полулегкого веса Абдулмалик Мугидинов и Хабиб Булачов определили первого чемпиона дивизиона. Также был разыгран первый в истории RCC чемпионский титул в легком весе – за него боролись Дмитрий Климов и Валерий Грицутин.

Владислав Ковалёв и Михаил Рагозин Фото: Тимур Валитов

ИТОГИ ТУРНИРА

Со-главный бой Штырков – стал украшением турнира. Оба бойца уложились в весовую категорию: Иван показал - 102,1 кг, Гаджи – 102,25 кг. И это притом, что последнему пришлось согнать 12,25 кг – с таким перевесом он прилетел в Екатеринбург.

В клетке оба бойца показали хорошую физическую форму. Поединок начался с активных разменов киками по этажам. Штырков вел активную атаку руками, нанося жесткие удары. Гаджи в основном работал ногами. При этом Иван избрал верную тактику и превосходил соперника все три раунда. По итогу Штырков одержал победу единогласным решением судей.

Иван Штырков и Гаджи Наврузов. Фото: Тимур Валитов

В главном бою чемпион лиги RCC в среднем весе Владислав «Белаз» (84,35 кг) успешно защитил титул, одержав досрочную победу удушающим приемом в первом раунде над Михаилом Рагозиным (84.40 кг). Уже в первом раунде белорус взял хороший темп и пошел в атаку. Рагозин пропустил несколько хороших ударов, что привело его к нокдауну. Без возможности восстановится он не смог противостоять сопернику. Упал в партер и был задушен «Белазом». Рагозин был вынужден сдаться, а Ковалев уверенно защитил титул RCC во второй раз.

Также во время турнира определился чемпион RCC в легком весе - им стал Дмитрий Климов, одержав уверенную победу над Валерием Грицутиным. Абдулмалик Мугидинов стал победителем Гран-при и новым чемпионом RCC в полулегком весе, поборов Хабиба Булачова.

Иван Штырков и Гаджи Наврузов. Фото: Тимур Валитов

В этот раз турнир RCC 25 собрал на 6,5 тысяч зрителей. Для многих это не просто яркие и захватывающие поединки. Традиционно турнир сопровождали множество активностей для гостей. Все желающие могли проверить силу удара на силомере, позаниматься с профессиональным тренером и выиграть абонемент в зал нового поколения RCC. Также для любителей боевых видов спорта выставили чемпионские пояса Петра Яна, Ильяса Хамзина и чемпионский пояс RCC.