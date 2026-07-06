Адреналин - главный трофей: на Кубок РМК Экстрим в Екатеринбурге приехали 195 спортсменов

Фото: Дмитрий Степанцов

Обновленный экстрим-парк у Падел-арены РМК этим летом стал точкой притяжения скейтеров, роллеров и велосипедистов. Это не просто площадка, где можно отрабатывать сложные трюки. В RCC Extreme райдеры могут учиться у профессионалов и мериться своими силами друг с другом. Созданный в соответствии с международными стандартами, парк проводит крупные международные и всероссийские соревнования.

В минувшую субботу, 4 июля, здесь прошло масштабное спортивное событие Русской медной компании - Кубок РМК Экстрим. Посмотреть на яркие и техничные трюки собрались больше двух тысяч зрителей.

Фото: Дмитрий Степанцов

195 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 22 ГОРОДОВ

- Мы видим на стартах и юных спортсменов с родителями – тех, кто только в этом году взял в руки самокаты и BMX. И это нас очень вдохновляет. Мы не стоим на месте: расширяем географию, добавляем новые дисциплины и, что самое важное, взращиваем новые поколения райдеров, - говорит директор РМК Экстрим Герман Ременников.

В программу соревнований вошли пять дисциплин: самокат, BMX, скейтборд, MTB и ролики. Последняя в формате «скейт-кросс» была представлена на Кубке РМК Экстрим впервые.

- Скейт-кросс — это дисциплина, где спортсмены катаются по трассе с препятствиями. Мы с судьями оценивали скорость, технику прохождения трассы, реакцию. В целом ролики развивают спортсмена, его мышцы, выносливость, координацию и баланс. Ролики сейчас — очень перспективная дисциплина, – объясняет судья соревнований по дисциплине ролики «скейт-кросс» Тимофей Ксеник.

Фото: Дмитрий Степанцов

В соревнованиях приняли участие 195 спортсменов из 22 городов России. Самой популярной дисциплиной вновь стал самокат — 107 райдеров поборолись за звание лучшего самокатера Свердловской области.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Также в RCC Extreme прошли соревнования, внесенные в перечень Министерства спорта Российской Федерации: первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «BMX фристайл-парк», чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «BMX фристайл-парк», чемпионат Свердловской области по роллер-спорту в дисциплине «самокат-парк». По результатам заездов спортсмены получили разряды, а победители попадут в сборные Свердловской области по велосипедному спорту и роллер-спорту.

Фото: Дмитрий Степанцов

При этом событие приобрело формат настоящего семейного праздника. Малыши смогли освоить беговел. Этакий двуколесный велосипед без педалей, который служит отличным тренажером для развития координации и чувства равновесия. Ребенок просто отталкивается от земли ногами и пытается удержать равновесие. Заниматься на нем можно от 1,5 лет.

А ребята постарше развлекались на балансборде. Доска, на которой также учишься держать равновесие. Еще в программе были интерактивный баскетбол, мини-рампа для любителей ручных скейтбордов и другие активности. И главное под присмотром профессиональных спортсменов и тренеров. На празднике каждый нашёл экстремальное занятие по душе!