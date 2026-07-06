Модель поезда для ВСМ и двигатель для самосвала. На ИННОПРОМ-2026 представили ключевые российские разработки

Фото: пресс-служба Группы Синара

На выставке ИННОПРОМ–2026 Группа Синара демонстрирует ключевые проекты компании в области транспортного машиностроения, проекты в сфере химического машиностроения и девелопмента.

На стенде компании размещена масштабная модель первого российского высокоскоростного поезда в новой серийной окраске, который сможет набирать скорость до 400 км/час. Площадкой для организации выпуска поезда является завод «Уральские локомотивы». Первые два опытных образца отправятся на испытания в 2027 году.

Фото: пресс-служба Группы Синара

Центральным экспонатом стенда стал двенадцатицилиндровый двигатель 12ДМ-185 А, производства УДМЗ. Он предназначен для эксплуатации в составе карьерных самосвалов, контейнерных электростанций и судовой техники. Одно из ключевых преимуществ разработки – полная импортозамещенность.

Компания «Синара-Девелопмент» представила макет комплекса по производству выскоскоростных поездов, строительство которого компания сейчас ведет на заводе «Уральские локомотивы». До конца 2026 года «Синара-Девелопмент» возведет пять новых объектов общей площадью 67 тысяч кв. м.

Фото: пресс-служба Группы Синара

В рамках направления химического машиностроения представлен макет шарового резервуара для хранения сжиженных углеводородных газов и жидкой химии, производство которых освоено на заводе «Уралхиммаш». Традиционно шаровые резервуары изготавливаются в объеме 600 куб.метров. Благодаря освоенным компетенциям предприятие может производить резервуары с объемом до 3000 куб.метров, что в пять раз превышает аналоги.