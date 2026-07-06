Двигатели для белорусских самосвалов соберут на Урале

Фото: пресс-служба Группы Синара

В рамках XVI Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 Группа Синара и ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» - подписали соглашение, которое подтверждает намерение компаний заключить договор до конца 2026 года о поставке 86 двигателей 12ДМ-185А. Подписи под документом поставили генеральный директор Группы Синара Виктор Леш и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин.

- Подписание соглашения с компанией БЕЛАЗ – это стратегический шаг, направленный на укрепление промышленной кооперации между Россией и Республикой Беларусь на качественно новом технологическом уровне. Мы создали полностью российский дизельный двигатель, который в 2025 году успешно прошел испытания в составе 220-тонного карьерного самосвала БЕЛАЗ-75303, что подтверждает его готовность к эксплуатации. При этом мы решили главную задачу современного машиностроения – обеспечили технологический суверенитет, – подчеркнул генеральный директор Группы Синара Виктор Леш.

Фото: пресс-служба Группы Синара

12ДМ-185А – двенадцатицилиндровый двигатель, разработанный, в том числе, для эксплуатации в составе карьерных самосвалов. Двигатель обладает целым рядом технических преимуществ. В частности, он развивает значительную мощность при компактных габаритах. В конструкции двигателя нашли применение самые современные российские инженерные решения.