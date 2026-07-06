Перформанс об отношениях человека и роботов: на ИННОПРОМе нашлось место искусству

Собаками управляла женщина в черном Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2026 показывали не только новые технологии, но и искусство, сделанное с их помощью. На втором этаже конгресс-центра посетители могли увидеть перформанс «Стая». Женщина в черном одеянии ходила по площадке, а группа роботов-собак послушно семенила за нею, выполняя разные трюки. То лягут, то на задние лапы встанут, то сделают прыжок с переворотом.

- Собаки китайского производства. В них стоит российское программное обеспечение, которое синхронизирует действия алгоритмов, - объясняет креативный директор ИННОПРОМ АРТ Екатерина Дегай. – При этом на человеке есть датчики, которые направляют сигналы в роботов-собак.

Перфоманс роботы и человек

Роботы вели себя по-разному. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прислушиваясь к этим сигналам, собаки меняют свое поведение. Действуют они немного хаотично. Это вовсе не четко выверенный танец роботов, а скорее движение рыбок в аквариуме. Каждый робот двигается самостоятельно по своей траектории. Хотя порой они выстраиваются в какие-то фигуры, вроде круга, или просто синхронно выполняют какой-то трюк. Организаторы обещают, что уже во вторник, 7 июля, во время перформанса на женщине, управляющей собаками будет еще и нейроинтерфейс, считывающий сигналы мозга.

Каждый робопес получал данные с датчиков на теле женщины в черном и двигался согласно ее воле Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Чем активнее эмоциональный фон человека, тем активнее начинают двигаться эти существа – робособаки, - говорит Екатерина Дегай. - По сути это исследовательский опыт о том, как взаимодействуют человек и робот-собака. Нам интересно за ними наблюдать. Они не танцуют, не делают синхронных движений. Они могут двигаться хорошо или не очень хорошо. Быть активны или пассивны. Это как в жизни. Мы не стремимся к формату шоу, мы скорее хотим исследовать, как строятся взаимоотношения между человеком и технологией.

Также во вторник к перформансу добавят формат интервью. Приглашенный гость будет отвечать на вопросы, пока роботы-собаки бегают вокруг него.