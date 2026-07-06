Первоуралец забрал из тайников в Челябинске пять взрывных устройств и отправил их по почте. Фото: ЦОС ФСБ России

Житель Первоуральска отправлял военным по почте взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные наборы. 23-летнего парня задержали в марте 2025 года.

– В 2024 году познакомился с молодым человеком по имени Антон, который проживает на Украине. По его заданию я отправился в город Энгельс, где наблюдал за квартирами, машинами и военнослужащими летчиками. Также по его заданию я наблюдал за инженером и директором военного завода в Екатеринбурге, – рассказывает при задержании парень.

Допрос уральца, отправившего военным по почте взрывные устройства. Видео ЦОС ФСБ России

Также он отправился в Челябинск, где забрал из двух тайников пять парфюмерных наборов, в которых было взрывчатое вещество. По просьбе нового знакомого он отправил их почтой в Энгельс, Краснодарский край, Люберцы и Воронеж. За все это парню пообещали вознаграждение, однако после выполнения задания, украинские спецслужбы прекратили с ним контакты.

Посылки были изъяты и обезврежены сотрудниками ФСБ России.

Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области на парня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств», части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ «Покушение на террористический акт» и по статье 275 УК РФ «Государственная измена».