«Прирост продаж составил 30%»: на фоне ситуации с топливом в России вырос интерес к электромобилям

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2026 открылась в Екатеринбурге 6 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2026 много внимания было уделено электрокарам. Так, на стенде Минпромторга была представлена мобильная автономная зарядная станция созданная для зарядки электромобилей там, где нет стационарной зарядной инфраструктуры. Также на выставке в третьем павильоне был представлен новый электрический кроссовер EVOLUTE I-SKY.

- Старт продаж планируется через месяц – в августе, - рассказал управляющий партнер компании-производителя электромобилей и гибридов российского бренда EVOLUTE Андрей Резников. – Емкость батареи – 62 киловатт. В летний период благодаря батарее пробег может достигать около 400 километров. Мощность двигателя больше 200 лошадиных сил. За восемь секунд машина может разогнаться до 100 км/ч.

Компания-производитель считается первый российским брендом электромобилей. В рамках выставки ИННОПРОМ ее представители также рассказали, повлияла ли ситуация на топливном рынке этим летом на интерес потенциальных покупателей к электромобилям.

- По статистике, которую мы видим, последние недели прирост продаж составил 30%. Если быть точным, то количество регистраций машин на новой энергии на прошлой неделе увеличилась на 30%, - рассказал Андрей Резников. - Но нельзя исключать тот факт, что летом мы всегда видим сезонный рост спроса на гибриды и электромобили. Именно в этом периоде использование электротранспорта максимально эффективно. Также мы думаем, что рынок в целом созрел и переключился на гибриды и электромобили. Пропали страхи, появилось понимание реальной стоимости владения электромобилем и экономии. Больше половины наших клиентов говорят, что они не заезжают на заправки за ископаемым топливом. Они заряжаются либо дома, либо в офисе.

Добавим, что международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2026 открылась в Екатеринбурге 6 июля. Она будет проходить четыре дня.