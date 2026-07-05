Выставка ИННОПРОМ 2026 будет работать с 6 по 9 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге начинает работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2026. За день до ее открытия мы прогулялись по павильонам.

В павильонах представлено много крупной техники Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАМВАЙ И РОССИЙСКИЙ ГОНОЧНЫЙ БОЛИД

Если хочешь узнать, на каком общественном транспорте мы будем ездить в будущем — иди на выставку ИННОПРОМ. Ежегодно здесь показывают новые трамваи, автобусы и троллейбусы. Некоторые из них затем появляются на улицах Екатеринбурга. Вот и в этот раз в первом павильоне практически сразу наше внимание обратил на себя двухсекционный низкопольный трамвай «Богатырь М». Его особенность в том, что он может ездить без водителя. Внутренние системы уже позволяют использовать его в беспилотном режиме.

Беспилотный трамвай 71-923М «Богатырь М». После ИННОПРОМа его планируют испытывать на линии Екатеринбург - Верхняя Пышма. Правда, пока с водителем Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Он выйдет в тестовое испытание на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма после завершения выставки ИННОПРОМ, - рассказал «КП-Екатеринбург» генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко. - Но пока он будет тестироваться с водителем.

А это кабина трамвая 71-923М «Богатырь М». Его аппаратная часть уже приспособлена для работы в беспилотном режиме. Но им может управлять и человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из заявленных характеристик: туристический экран с сенсорным управлением, кронштейны для велосипедов, USB-розетки, подогреваемые зоны у дверей. Максимальная вместимость — 222. Сидячих мест — 35.

Инкубатор для новорожденных, который может превращаться в открытую реанимационную Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На одном из соседних стендов можно увидеть инкубатор для новорожденных. Гостям демонстрируют, как у инкубатора автоматически поднимается и опускается крышка, что превращает его в открытую реанимационную систему. Еще здесь можно увидеть комплекс бортового оборудования, который применяется в малой авиации. Буквально фрагмент кабины самолета с сиденьями. За ним можно будет делать фотографии.

Комплекс бортового оборудования, который применяется в малой авиации. На выставке за ним можно сфотографироваться Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вообще зрелищных локаций для селфи здесь много. Вот гигантский винт от корабля с двигателем. А следом модели космических ракет. Есть и настоящий гоночный болид, сделанный в России - Спортпрототип BR03. Его можно увидеть на стенде ТМК.

Спортпрототип BR03. Современный и технологичный российский гоночный автомобиль Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

И конечно же роботы! Пока выставка официально не открылась они были в неактивном состоянии. Поэтому понять, кто и что делает пока сложно. Но, например, робот, похожий на снегурочку, вероятно, будет как-то общаться с гостями.

Мы пока не знаем, что будет делать этот робот, похожий на Снегурочку. Яснее станет в первый день ИННОПРОМа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также на стенде Росатома можно увидеть робота-заправщика для электромобилей. А на стенде Сколково представлен демонтажный робот на дистанционном управлении.

Беспилотный робот-заправщик для электромобилей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ 50 ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ

В этом году участвуют компании из 69 регионов России и 50 иностранных делегаций. Чтобы осмотреть все стенды, нужно пройти один за другим четыре гигантских павильона «Екатеринбург Экспо»

- Сегодня мы видим, что заполнена вся площадка и представлены очень интересные экспонаты, которые есть во всех павильонах. Будет участвовать огромное количество иностранных делегаций. Ожидаем руководителей высокого статуса, - сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. - Все это подтверждает, что площадка актуальна для Свердловской области, для страны в целом, и для других государств.

Много представлено и тяжелой строительной техники Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году страной-партнером выставки стала Индонезия. Ее делегация одна из самых многочисленных за всю историю выставки ИННОПРОМ. Она включает 250 человек. А площадь стенда Индонезии больше 1,5 тысяч квадратных метров. На ней будут представлены экспозиции 50 компаний, работающих в таких сферах, как агропромышленность, химическая промышленность и машиностроение.

- Мы приехали сюда, чтобы положить начало новому этапу сотрудничества, - сказал генеральный директор по промышленной устойчивости, региональному развитию и международному промышленному доступу министерства промышленности Индонезии Три Супонди. - В течение ближайших четырех дней наш павильон станет площадкой, где будут проходить деловые встречи, переговоры и обсуждения различных направлений взаимодействия. Мы ожидаем, что будут достигнуты конкретные договоренности и их реализация начнется сразу. Индонезия полностью готова к новым совместным проектам.

Добавим, что международная промышленная выставка ИННОПРОМ будет работать с 6 по 9 июля на площадке «Екатеринбург Экспо».

Модель высокоскоростого поезда, который производится на заводе «Уральские локомотивы» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Современные технологии находят применение и в искусстве - вот, в музыке, например Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стенд Московского инновационного кластера Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Этот аппарат на выставке смешивает слайм, который затем раздают гостям, как сувенир. Но вообще-то он используется для более серьезных задач - в производстве аддитивных технологий и энергетических материалов, например Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На выставке можно будет посмотреть своеобразный мастер-класс по изготовлению слайма Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бетонолом на дистанционном управлении Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП