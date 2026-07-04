Родился весом 480 грамм: 6-летнему мальчику из Екатеринбурга помогли услышать мир

Благодаря развивающим занятиям малыш научился говорить по слогам. Фото: Фонд святой Екатерины

В 2020 году в Екатеринбурге появился на свет Миша Еромеев. Малыш родился раньше срока, крохой весом всего 480 граммов. Беременность Елены Еромеевой - мамы мальчика, проходила без осложнений. Но она заболела тяжелой формой ковида. Организм женщины не справлялся с вирусом, и беременность пришлось прервать намного раньше срока, чтобы спасти малыша.

- На 26 неделе беременности встал вопрос о том, чтобы спасать жизнь малыша. Маленький Миша родился весом 480 грамм, - рассказали в Фонде святой Екатерины. - Четыре месяца он находился в реанимации и 10 месяцев с постоянной кислородной поддержкой. А когда малыш задышал сам, врачи поставили новый диагноз – тугоухость.

Елена не опустила руки и каждый день продолжала бороться за будущее сына: сейчас ребенок посещает детский сад и развивающие занятия.

Мальчику поставили новый слуховой аппарат. Фото: Фонд святой Екатерины

Благотворители оплатили 6-летнему Мише курс реабилитации.Из-за глубокой недоношенности у мальчка не сформировалась передача нейронных сигналов между двумя полушариями мозга. Врачи не могут дать гарантий, что однажды ребенок заговорит, однако благодаря постоянным занятиям он уже научился произносить слова по слогам.

- Реабилитационный курс направлен на развитие правого полушария мозга и сбалансирование его мышления, чтобы он понимал свои действия, разговорную речь и мог все совмещать, — отметили в фонде.

Еще одним важным подарком для Миши стал новый слуховой аппарат. Предыдущий прослужил ему четыре года и уже не отвечал его потребностям. Теперь мальчик сможет лучше слышать голоса близких, различать окружающие звуки и с каждым днем все больше открывать для себя мир.