По словам Анастасии Волочковой, уралец понравился ей своей искренностью. Фото: соцсети/ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбуржец Андрей Крамолин принял участие в проекте «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!». Мужчина занимается земледелием и народным музыкальным творчеством. По правилам, на проекте встречаются незнакомые друг другу люди, проводят время вместе, чтобы понять, совместимы они или нет.

В выпуске, в котором снимался уралец, искали пару для балерины Анастасии Волочковой. В своих соцсетях 38-летний Андрей Крамолин рассказал, как проходили общение со звездной невестой и съемки шоу.

«Я ПРИНЯЛ ЭТОТ ВЫЗОВ»

По словам Андрея Крамолина, принять участие в шоу его приглашали несколько лет подряд, однако он отказывался. Но недавно понял, что его «холостяцкая пауза» затянулась уже на восемь лет. По совпадению именно в этот момент ему снова прислали приглашение на съемки.

- Изначально договоренность была, что я описываю свой идеал девушки. Мне ее подыскивают, и мы становимся на неделю мужем и женой, а если нас все устраивает, то мы обмениваемся кольцами и живем дальше, - рассказал мужчина. - Но после первого съемочного дня концепция шоу поменялась. Мне сказали, что я принимаю участие в «звездном» выпуске. Я подумал, что моя цель - это донести харизматичный мужской славянский образ и передать гармонию мужского и женского.

Андрей подарил Анастасии букет ромашек. Фото: "Пятница!"

Андрей заложил на совместное свидание 15 тысяч рублей. Екатеринбуржец очень хотел, чтобы участие в шоу приняла певица MIRAVI. Когда мужчина увидел Анастасию Волочкову, он искренне удивился.

- В итоге из машины вылазит Анастасия Волочкова. Я вообще не понял, в чем прикол. У нас большая разница в возрасте и разные мировоззрения. Я думал уже бежать оттуда, - поделился Андрей. - Но я понял, что это вызов Вселенной, смогу ли я с этой богемной примой чувствовать себя комфортно.

Во время свидания екатеринбуржец подарил балерине букет ромашек, переодел ее в народное платье и предложил прогуляться до магазина босиком. Затем пара приготовила обед, провела время на речке, а завершился вечер совместным походом в баню.

У пары было свидание на берегу реки. Фото: "Пятница!"

ПОКОРИЛ СЕРДЦЕ БАЛЕРИНЫ

Помимо Андрея, Анастасия Волочкова сходила на свидания еще с двумя мужчинами. Однако покорить сердце балерины смог именно екатеринбуржец.

- Меня не удивить яхтами, бриллиантами. Я все это видела и люблю это. Но меня может тронуть человеческая душа. Бывает так, что у мужчин бывает много денег, но они пусты в душе. Андрей – не такой. Он покорил меня своей искренностью, простотой, - сказала Анастасия Волочкова.

Анастасия выбрала Андрея. Фото: "Пятница!"

Анастасия и Андрей не стали обмениваться обручальными кольцами, чтобы не злить судьбу. Они решили сохранить их на память. Екатеринбуржец отметил, что с Анастасией у него могли получиться только дружба и творческие отношения.

- Многие говорят что-то про фигуру Анастасии. Я буду защищать эту женщину, потому что она полтора месяца назад перенесла нелегкую операцию, поэтому Настя восстанавливается все это время, поделился Андрей. - После съемок я поехал на концерт к Насте, а затем с ее агентами к ней домой. Там я прожил сутки. Многие говорят, что она пьет. Но ни на съемках, ни дома у нее не было алкоголя.

Вот такой светильник сделал Андрей для балерины. Фото: Андрей Крамолин

Также мужчина смастерил для балерины светильник в качестве прощального подарка.