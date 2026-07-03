В медной столице Урала новое поколение специалистов получило дипломы

Каждый пятый полученный диплом — с отличием. Фото: Технический университет УГМК

Сегодня студенты Технического университета четырех направлений очной формы обучения и магистранты получили документы о высшем образовании. Всего в этом году университет окончили 149 студентов, 28 из них — с отличием. Напомним, прошедшей зимой дипломы получили выпускники направления «Горное дело».

Будущие инженеры осваивали направления подготовки от металлургии и электроэнергетики до автоматизации производств и проектирования оборудования и процессов.

По словам директора университета Вячеслава Лапина, в этом году вуз отмечает 10 лет с момента начала реализации программ высшего образования. В беседе с «КП» директор рассказал, что одну из магистерских диссертаций, посвященную автоматизации управления технологическими процессами на обогатительной фабрике, успешно внедрили на производстве. Реализация этого проекта позволила повысить эффективность работы предприятия и принесла подтверждённый экономический эффект.

Одна из диссертаций была успешно внедрена на действующем предприятии в этом году. Фото: Технический университет УГМК

- Вы приходите в вуз еще школьниками, а выпускаетесь уже специалистами, которых хорошо знают работодатели. Именно поэтому обучение в нашем университете строится вокруг практики. Уверен, что знания и опыт, полученные здесь, станут прочной основой вашей профессиональной карьеры, — подчеркнул Вячеслав Лапин.

Выпускники отметили, что для них особую ценность имела возможность построить карьеру в стабильно развивающейся отрасли, а также современное общежитие, индивидуальные подходы в обучении и насыщенная студенческая жизнь.

Напомним, в этом году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге агентства RAEX.