Группу задержали при попытке устроить теракт на железной дороге. Фото: Антитеррористическая комиссия в Свердловской области

В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес приговор пяти подросткам из Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет. Как сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области, они совершили преступление террористической направленности.

Суд установил, что в июле 2024 года подростки согласились на предложение украинского куратора. За 100 тысяч он предложил устроить поджог оборудования цифровой сотовой связи в Красноуральске.

На Урале подростки совершили теракт в интересах Украины

Но на этом подростки не остановились.

- Спустя несколько дней они попытались поджечь локомотив на ключевой железнодорожной магистрали региона, - сообщает Антитеррористическая комиссия в Свердловской области.

Однако совершить теракт на железной дороге подросткам не удалось – они были задержаны сотрудниками свердловского УФСБ на месте преступления.

Отмечается, что обещанных от украинского куратора денег молодые люди так и не получили.

- Действия обвиняемых, в зависимости от роли каждого, квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта), - сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, суд признал всех подсудимых виновными. Одного из подростков приговорили к 8 с половиной годам лишения свободы. Другой получил 6 лет, оставшиеся трое были приговорены к 8 годам лишения свободы. Трое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Двое участников группы, достигшие 18 лет, отправятся в исправительную колонию общего режима.