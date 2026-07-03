Сбросила 60 кг: иркутянка прилетела в Екатеринбург ради операции по уменьшению желудка

Женщина сбросила вес после хирургического вмешательства. Фото: ГКБ №40

Наталья Колесникова из Иркутска многие годы боролась с лишним весом. При росте 170 сантиметров вес составлял более 140 килограммов. Диеты, спорт, ограничения, все это давало временный эффект, а килограммы возвращались снова. В 47 лет она решилась на радикальный шаг - бариатрическую операцию.

Эту операцию назначают при лечении тяжелых форм ожирения. Суть заключается в том, что человеку хирургическим путем уменьшают размеры желудка или перенаправляют поток пищи. Таким образом, пациент физически не сможет съесть много. Иркутянка улетела за ней за три тысячи километров, в Екатеринбург.

Выбор пал на Городскую клиническую больницу №40. Об этой уральской клинике Наталье рассказали знакомые, здесь делают операции по уменьшению желудка бесплатно, по полису ОМС, если есть медицинские показания.

- В моем родном городе хирургические вмешательства по поводу уменьшения желудка поставлены на поток, не меньше их выполняют в Красноярске и Новосибирске. Однако я предпочла ГКБ №40, где развита культура здравоохранения и накоплен большой опыт подобных операций, — объясняет Наталья.

Наталья перепробовала все способы сбросить вес, но результатов это не принесло. Фото: ГКБ №40

Подготовка к операции заняла время. Сначала Наталья прошла полное обследование: консультации у терапевта, эндокринолога, кардиолога и других специалистов.

- Заведующий хирургическим отделением №2 Дмитрий Анферов подробно объяснил, как будет проходить вмешательство, и помог выбрать оптимальный метод уменьшения желудка. Но для пациентки из Сибири важным оказалось не только мастерство хирурга. Она отмечает заботу медсестёр, поддержку в специальном чате для пациентов и индивидуально разработанную диету на первые месяцы, - рассказали в пресс-службе ГКБ №40.

Операция прошла успешно. Спустя время Наталья заметила глобальные перемены в ее жизни.

- Эта операция перевернула все на 180 градусов! Жалею только об одном — что не сделала ее раньше. Теперь всем говорю: не ждите особого повода, чтобы начать худеть, — смеется она.

В итоге, женщина похудела на 60 килограммов. Она признается, что помолодела не только внешне, ее здоровье тоже значительно улучшилось. Сибирячка перестала чувствовать постоянную усталость, у нее ушла одышка, нормализировалось давление. Показатели сахара в крови тоже пришли в норму. У Натальи перестали болеть колени при подъеме по лестнице, а сама она стала чувствовать себе увереннее. Она начала больше гулять, проводить время с друзьями и полностью обновила гардероб.

После операции Наталья смогла сбросить 60 килограммов. Фото: ГКБ №40

Но после значительной потери веса возникла другая проблема из-за избытка кожи. Спустя время Наталья вновь приехала в уральскую больницу на второй этап. Врачи выполнили подтяжку груди и абдоминопластику, убрав лишние складки на животе. Рубцы вышли аккуратными и почти незаметными, восстановилась форма груди.

Сейчас иркутянка вернулась на родину. Она продолжает строго соблюдать все рекомендации врачей, в том числе и диетолога, придерживаясь нового образа жизни. Отметим, что подобные медицинские вмешательства должны проводиться при наличии показаний врачей и под строгим наблюдением специалистов.

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