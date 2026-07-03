Турист оказался на острове после того, как перевернулся катамаран. Фото: МЧС Свердловской области

В Свердловской области турист застрял посреди реки со сломанной ногой. К счастью, его удалось оперативно спасти. На место выезжали сотрудники регионального МЧС. Они опубликовали видео спасения мужчины.

Как рассказали в пресс-службе, накануне на пункт связи пожарной части города Реж поступила информация о ЧП. В окрестностях деревни Сохарево проходил сплав по реке Реж зарегистрированной группы из 91 человека.

МЧС спасли туриста со сломанной ногой в Свердловской области Видео: МЧС Свердловской области

На этом участке течение реки оказалось слишком сильным. Из-за природной стихии столкнулись два катамарана, и один из них перевернулся.

- На место происшествия выехал личный состав 223 пожарно-спасательной части в количестве пяти человек и одной единицы техники, - сообщили в МЧС.

Спасатели провели разведку происшествия и обнаружили, что на острове посреди реки был один пострадавший с переломом ноги. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали туриста на безопасное место, затем пострадавшего госпитализировали в больницу.

На видео попал фрагмент спасательной операции. Специалистам пришлось спуститься в воду, несмотря на очень быстрое течение, а затем с помощью веревок перетянуть катамаран к безопасному берегу. Сплав пришлось завершить.

В пресс-службе МЧС Свердловской области напомнили правила безопасности для туристов, которые планируют отправиться на сплав. Перед выходом на воду обязательно следует зарегистрировать маршрут в территориальном органе МЧС России. Это поможет спасателям найти туристов быстрее в случае ЧП.

Во время самого сплава нужно держать дистанцию, особенно следить за расстоянием между судами на воде следует на участках с сильным течением и в узких протоках. При этом, не стоит забывать про спасательные жилеты, даже если туристы умеют плавать. Употреблять алкоголь на воде категорически нельзя! Во время сплава нужно быть предельно внимательными и слушать указания инструктора.

В случае происшествий, нужно обращаться по телефону 112. Звонок доступен даже без сим-карты и при отрицательном балансе.

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