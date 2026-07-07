Искусственный интеллект будут активнее внедрять в бизнес-процессы предприятий

Фото: пресс-служба Группы Синара

Сбер и Группа Синара на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге договорились о стратегическом сотрудничестве. Соглашение подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор Группы Синара Виктор Леш.

Ключевым направлением совместной работы станет внедрение в деятельность предприятий Группы Синара современных ИИ-решений Сбера. В частности, компании планируют использовать мультимодальную генеративную платформу GigaChat. Основная цель разработки — оптимизация внутренних бизнес-процессов для повышения операционной эффективности предприятия, в том числе в ходе реализации проекта по созданию первого в России высокоскоростного поезда.

Фото: пресс-служба Группы Синара

Кроме того, соглашение предусматривает совместную разработку интеллектуальных ИИ-агентов. Эти автономные системы смогут самостоятельно выполнять комплексные рабочие задачи, анализировать большие массивы технической и корпоративной документации.

- Группа Синара ведет системную работу по цифровизации текущих производственных процессов. Одна из задач высокотехнологичного производства – повышение производительности труда и снижение затрат, за счет внедрения искусственного интеллекта, мы рассчитываем развивать эти направления. Мы будем двигаться поэтапно и внедрять наиболее успешные решения во всем контуре производственных предприятий компании, - отметил генеральный директор Группы Синара Виктор Леш.