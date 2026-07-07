На ИННОПРОМЕ состоялось открытие Научно-технического общества «Навигатор»

«Навигатор» создан для развития взаимодействия науки, промышленности, органов власти и образовательных организаций Фото: НИР-Центр

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 состоялось торжественное открытие автономной некоммерческой организации «Научно-техническое общество «Навигатор».

Было подписано два соглашения о сотрудничестве: между АНО «НТО «Навигатор» и Министерством промышленности и науки Свердловской области с участием Первого заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, а также между АНО «НТО «Навигатор» и Министерством цифрового развития и связи Свердловской области в присутствии заместителя Губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. Со стороны АНО «НТО «Навигатор» оба соглашения подписал директор организации Виталий Черепанов.

Фото: НИР-Центр

Создание Научно-технического общества «Навигатор» направлено на развитие взаимодействия науки, промышленности, органов государственной власти и образовательных организаций. Общество станет площадкой для объединения научного и инженерного сообщества, поддержки перспективных технологических проектов, развития кооперации и внедрения отечественных разработок в реальный сектор экономики.

Подписанные соглашения определяют основные направления совместной работы, включая развитие научно-технологического потенциала региона, поддержку инновационных проектов, внедрение цифровых технологий, развитие кадрового потенциала и создание условий для реализации совместных инициатив в интересах промышленного и технологического развития Свердловской области.

Директор АНО «НТО «Навигатор» Виталий Черепанов подчеркнул, что ключевая задача организации — объединить участников научно-технологической экосистемы для решения практических задач.

В церемонии открытия также приняли участие председатель Уральского отделения Российской академии наук Виктор Руденко и академик Российской академии наук, Почетный член АНО «НТО «Навигатор» Леонид Смирнов. В рамках мероприятия состоялось вручение значков почетным членам Научно-технического общества.

Фото: НИР-Центр

- Новое НТО отличается не только технологической направленностью, но и открытостью для самых разных людей — студентов, молодых специалистов, представителей творческих профессий и опытных экспертов. Именно такое сочетание делает его по-настоящему сильной площадкой, – отметил в приветственном слове академик РАН Леонид Смирнов.