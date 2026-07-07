В развитии велоинфраструктуры и городской микромобильности Екатеринбурга поможет федеральный сервис

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На международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026 (проходит с 6 по 9 июля) Яндекс Go и Администрация Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития городской мобильности. Документ предусматривает совместную работу по развитию велоинфраструктуры и повышению безопасности поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Федеральный сервис совместно с транспортными аналитиками разработает предложения по развитию велоинфраструктуры уральской столицы. Работа над предложениями начнется в 2026 году. После анализа городской среды партнеры подготовят рекомендации по развитию велоинфраструктуры города. Это поможет сделать поездки по Екатеринбургу более удобными, безопасными и доступными для жителей.

— Средства индивидуальной мобильности, в частности арендные самокаты, становятся важной частью городской транспортной системы. Их развитие невозможно без современной инфраструктуры и тесного взаимодействия с городом. Подписанное соглашение позволит объединить нашу экспертизу и экспертизу администрации Екатеринбурга, чтобы сделать поездки еще безопаснее и комфортнее для жителей, — сообщила коммерческий директор ООО «ММ Тех» (Яндекс Go) Виктор Марчукайтес.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал безопасность всех горожан – пешеходов, пользователей СИМ, велосипедистов, автомобилистов — приоритетом мэрии.

— Именно поэтому мы очень серьезно относимся к организации процессов перемещений и городской мобильности. Для реализации отдельных инициатив стороны сформируют рабочие группы и будут совместно определять приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, — сообщил Орлов.

Соглашение ляжет в основу совместных проектов по развитию городской транспортной инфраструктуры и повышению безопасности микромобильности в Екатеринбурге.

Представители сервиса также назвали безопасность — главным приоритетом своего кикшеринга. Более 99% поездок в сервисе проходят без происшествий. С начала сезона число поездок в Екатеринбурге выросло на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом число самокатов в городе не изменилось. На фоне растущей популярности самокатов у екатеринбуржцев сервис напомнил, как работает над безопасностью поездок и соблюдением правил арендаторами. Технология фотоконтроля выявляет пользователей, которые с высокой вероятностью младше 18 лет, и приглашает их на дополнительную проверку возраста. За счет этого в текущем году число заблокированных пользователей в Екатеринбурге выросло на 16%. Все самокаты оснащены индивидуальными укрупненными номерами — это упрощает идентификацию нарушителей. В приложении доступны онлайн-курсы по безопасным поездкам, а также регулярные напоминания о правилах ПДД и работы сервиса. Любой житель города может сообщить в поддержку, если самокат припаркован с нарушением, у него нет номера или пользователь нарушает правила — каждое обращение рассматривается.